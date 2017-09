Görlitz plant neuen Park am Bahnhof Zwischen Brautwiesentunnel und Krölstraße sollen Angebote für alle Generationen entstehen.

Außerdem Lutherplatz und dem Sonnenhof gibt es in der Innenstadt West bisher kaum öffentliche Parks. © Pawel Sosnowski/80studio.net

In der Innenstadt West gibt es – abgesehen von Lutherplatz und Sonnenhof – bisher kaum öffentliche Parks. Das will die Stadt ändern. Sie kauft eine langgezogene Fläche von 17 000 Quadratmetern – das entspricht zweieinhalb Fußballfeldern – entlang der Bahnhofstraße. Genauer gesagt, ein Areal zwischen dem Brautwiesentunnel und der Kreuzung Kröl-/Bahnhofstraße. Direkt dahinter liegt eine 26 600 Quadratmeter große Fläche am ehemaligen Güterbahnhof, die künftig die Waldorfschule nutzen will.

Auf den 17 000 Quadratmetern, die die Stadt jetzt kauft, soll ein Stadtteilpark mit Angeboten für alle Generationen entstehen. Im Stadtrat findet dieses Anliegen quer durch alle Fraktionen eine breite Unterstützung: In einem einstimmigen Beschluss haben die Räte jetzt den Auftrag für die Planung des neuen Parks an das Landschaftsarchitekturbüro „Rudolph Langner Station C23“ aus Leipzig vergeben.

Allerdings hat das Büro wenig Spielraum. Das liegt unter anderem am Flächenzuschnitt und am Budget, zudem stehen die Ideen alle schon fest. Es soll Aufenthaltsflächen, Kinderspielangebote, Fitnessstationen, Ruhezonen und Wegeverbindungen geben. Alle hohen Bäume, die auf der Fläche stehen, sollen erhalten bleiben. Wichtig ist zudem, dass die Pläne für Wege und Ähnliches mit den Plänen der angrenzenden Waldorfschule harmonieren. Das soll schnell geklärt werden. Der Park soll aber auch im Rahmen der Bürgerbeteiligung und anschließend noch einmal im Technischen Ausschuss vorgestellt werden. Gebaut werden soll der Park 2019/20.

zur Startseite