Görlitz lockt Architekten europaweit 69 Firmen haben sich um den Landratsamts-Neubau beworben, sogar aus London.

Das Görlitzer Landratsamt wächst und wächst und wächst. © nikolaischmidt.de

Von London bis Rotterdam – der geplante Neu- und Umbau des Landratsamtes ist international auf großes Interesse gestoßen. Insgesamt bewerben sich 69 Ingenieurbüros um den Auftrag. Darunter sind auch zwei aus Görlitz. „Damit sind ähnlich viele Firmen wie im ersten Abschnitt an der Bahnhofstraße im Rennen“, sagt Dieter Peschel, Leiter des Hoch- und Tiefbauamtes des Landkreises. Damals waren es 75 Ingenieurbüros. Er freue sich, so der Amtsleiter, dass sich unter anderem weltbekannte Büros für den Auftrag in Görlitz beworben haben. Der weitere Ablauf ist in zwei Abschnitte eingeteilt. Phase eins: Am kommenden Montag und Dienstag wird aus der großen Zahl der Bewerber ein engerer Kreis ausgewählt, der dann realistische Chancen auf das Bauvorhaben zwischen oberer Berliner, Bahnhof- und Salomon-straße hat. Im März hatte der Kreistag grünes Licht für die Erweiterung der Behörde in Görlitz gegeben. Damit steht fest: In Görlitz wird es in Zukunft einen Verwaltungs-Campus geben. Um die 24 Millionen Euro sind dafür vorgesehen. Ob diese Summe ausreicht, ist derzeit noch offen. Ein Großteil der Kosten soll jedenfalls aus Fördermitteln bestritten werden, der Kreis am Ende „nur“ etwa neun Millionen Euro zahlen. Im Haushalt sind bereits sechs Millionen Euro eingestellt, weiteres Geld will der Kreis-Finanzbeigeordnete Thomas Gampe sparen, weil die Sanierungen in Größenordnungen in Außenstellen des Landratsamtes nicht mehr notwendig sind. Denn mit dem Verwaltungs-Campus werden auch Mitarbeiter der Behörde in Zukunft in der Kreisstadt tätig sein.

„Für die Auswahl des besten Ingenieurbüros gibt es mehrere Kriterien. Zum Beispiel: Wie geht es mit dem Denkmalschutz um?“, sagt Dieter Peschel. Zudem geht es um zusätzliche Parkplätze für das Landratsamt. Der Amtsleiter geht davon aus, dass ein Parkhaus gebaut wird. „Vielleicht sogar zweistöckig. Aber das kommt natürlich auf den Siegerentwurf des jeweiligen Ingenieurbüros an“, sagt er. Auf jeden Fall werde die Wahl sehr spannend. Ein besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, wie die vorhandenen Gebäude an den Neubau angebunden werden. Unter anderem ist eine Gaststätte geplant, die öffentlich genutzt werden kann.

Die Stadt Görlitz ist in die Planung gleichberechtigt eingebunden, sagt Dieter Peschel. Es gibt eine gemeinsame Zielstellung, eine gemeinsame Idee für das Projekt. Derzeit liegt das gesamte Vorhaben Neubau Landratsamt zeitlich im Plan, so der Amtsleiter. Im Dezember wird es dann eine Bewertung der eingereichten Arbeiten der unterschiedlichen Büros geben, Phase zwei. Woher welches Unternehmen kommt, wissen auch die Experten von Kreis und Stadt nicht. Die einzelnen Studien tragen nur eine Nummer. „Sie wurden anonym eingereicht“, sagt Dieter Peschel. Damit das gewährleistet ist, wurde wiederum ein Büro aus Dresden mit der Abwicklung des Wettbewerbes beauftragt.

Nach dem Bau des jetzigen Landratsamtes an der Bahnhofstraße in Görlitz musste sich der Kreis mit Klagen von Architekturbüros gerichtlich auseinandersetzen. Unter anderem ging es darum, ob es sich bei dem Bau um einzelne Gebäude oder einen Gebäudekomplex handelt. Dass es auch bei dem neuen Vorhaben zu Klagen kommen kann – ganz ausschließen will das Dieter Peschel nicht. „Es gibt eben zuweilen unterschiedliche Auffassungen zu einem derart großen Bauvorhaben“, sagt er. Aber der Kreis will das Risiko, erneut vor Gericht zu landen, minimieren. Dieter Peschel spricht von rechtlichen und fachlichen Prüfungen im Vorfeld. „Wir werden in dieser Hinsicht noch sensibler an das Vorhaben herangehen“, sagt der Amtsleiter.

Die Firma, die am Ende den Wettbewerb gewinnt, der stehe dann auch der Auftrag zu. „Ob sie sich eventuell mit einer anderen, etwa dem Zweitplatzierten, zusammentut, ist ihre Sache“, so Dieter Peschel. Die eigentliche Arbeit beginne dann im Frühjahr kommenden Jahres. Derzeit geht der Landkreis davon aus, dass der neue Verwaltungs-Campus in Görlitz im Jahr 2021 beziehungsweise 2022 fertiggestellt ist. Spätestens dann will auch Senckenberg in der Nachbarschaft an der Bahnhofstraße sein neues Forschungsinstitut eröffnen.

