Görlitz leuchtet Bürgermeister Michael Wieler eröffnete Freitagabend den Christkindelmarkt. Hunderte Görlitzer und Gäste kamen.

zurück Bild 1 von 4 weiter Schon am Freitagabend zur Eröffnung zog es viele Görlitzer und Gäste auf den Christkindelmarkt. Hauptattraktion ist der Untermarkt, aber auf dem Obermarkt gibt es eine Eisbahn. © Pawel Sosowski/80studio.net Schon am Freitagabend zur Eröffnung zog es viele Görlitzer und Gäste auf den Christkindelmarkt. Hauptattraktion ist der Untermarkt, aber auf dem Obermarkt gibt es eine Eisbahn.

Görlitzer Schwibbogen: So leuchtet die Stadt zum Christkindelmarkt.

Der Posaunenchor der Frauenkirche sorgte für die musikalische Umrahmung der Eröffnung des Marktes.

An Verkaufsständen haben Besucher die Qual der Wahl.

Görlitz. Vorsicht scharf! Bäckermeister Michael Tschirch hat den Görlitzer Bürgermeister Michael Wieler extra gewarnt: Die Messer sind neu und entsprechend sehr schnittfreudig. Müssen sie auch sein. Denn der traditionelle Stollenanschnitt auf dem schlesischen Christkindelmarkt soll ja möglichst reibungslos über die, im wahrsten Sinne des Wortes, Bühne gehen. Bürgermeister und Bäckermeister bleiben trotz scharfer Klingen am Freitagabend unverletzt. Der Christkindelmarkt ist eröffnet und schon drängen sich die Besucher zwischen Unter- und Obermarkt an Ständen, der Eislaufbahn.

Bürgermeister Michael Wieler hatte in diesem Jahr den Auftrag, den Markt zu eröffnen. „Oberbürgermeister Siegfried Deinege musste aus gesundheitlichen Gründen absagen“, sagt er. Dass er nun stattdessen auf der Treppe vor dem Rathaus stehen darf, freut derweil Michael Wieler. Der Posaunenchor der Frauenkirche läutet das weihnachtliche Treiben in der Altstadt ein. „Ich habe noch nie den Christkindelmarkt eröffnet“, sagt Michael Wieler. Der Markt sei in der Vergangenheit gewachsen, „länger geworden“. Bis zum 18. Dezember ist der Christkindelmarkt geöffnet, eine Verlängerung trotz der langen Vorweihnachtszeit ist nicht eingeplant.

„Tagsüber lagen noch Weihnachtsbäume auf dem Untermarkt, Lichterketten und am Abend ist alles fertig und strahlt“, freut sich derweil Bürgermeister Michael Wieler. Gemeinsam mit dem Christkind, der 18-jährigen Judith Wallner, wandert er über den Markt bis zum Stollenanschnitt. Zu dieser Zeit, gegen 17 Uhr, ist der Untermarkt sehr gut besucht. Zuweilen gibt es kleine Staus, Besucher drängen sich an den Verkaufs- und Imbissständen. Mitten im Gedränge steht der Görlitzer CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Kretschmer. Auf der Bühne beweisen gerade die Görlitzer Spatzen, was sie an Weihnachtsliedern so draufhaben. „Hier werden unsere Werte gelebt, einfach so. Es gibt nichts Aufgesetztes“, sagt Michael Kretschmer. Er ist vom Christkindelmarkt seiner Heimatstadt sichtlich angetan.

Nachdenklich gibt sich auch Bürgermeister Michael Wieler an diesem Freitagabend. „Wir haben ein Jahr durchschritten, das uns aufgerüttelt und auch auseinandergebracht hat“, sagt er. Jetzt in der Adventszeit sollte wieder Ruhe einziehen, die Besinnung auf das Gemeinsame Vorrang haben. „Ein Stück Normalität drohte uns fast abhandenzukommen“, sagt Michael Wieler mit Blick auf das vergangene Jahr. Jetzt sei es wichtig „wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen“.

Unter den Besuchern zur Eröffnung des schlesischen Christkindelmarktes sind viele Görlitzer, aber auch Gäste, die mehr oder weniger „aus Versehen“ in den Trubel geraten sind. Hannelore und Martin Werner aus Hamburg gehören dazu. „Wir wollten nur mal durch die Altstadt schlendern, sind eigentlich auf der Durchreise“, sagt Martin Werner. Und plötzlich standen sie auf dem Christkindelmarkt. „Wir finden ihn toll“, sagt Hannelore Werner. Vor allem die Tanne hat es den beiden Hanseaten angetan. „Das ist wirklich ein sehr schicker Baum. Macht etwas her“, sagt Martin Werner.

Auf der Bühne haben inzwischen Bürgermeister und Bäckermeister einen Teil Stollen geschnitten. Christkind Judith verteilt das Backwerk im Publikum. Zwei Stollen bleiben allerdings noch unberührt. Sie gehen traditionell an sozial Bedürftige. Eine der Aufgaben, die auf das Christkind in den nächsten Tagen und Wochen wartet.

Der Christkindelmarkt ist bis zum 18. Dezember geöffnet, das Christkindel kommt täglich 16 Uhr vorbei.

