Görlitz leidet unter hohen Baupreisen Nur noch wenige Firmen geben Angebote für städtische Bauten ab. Der Baubürgermeister bleibt trotzdem optimistisch.

Das Baufeld für die neue Sporthalle an der Hugo-Keller-Straße ist vorbereitet, als Nächstes kann die Bodenplatte gegossen werden. © nikolaischmidt.de

Die gute Nachricht aus der jüngsten Stadtratssitzung: Immerhin drei Firmen haben sich beworben, die Rohbauarbeiten beim Neubau der Zweifeldsporthalle an der Hugo-Keller-Straße erledigen zu dürfen. Das ist schon mal ein Erfolg: Bei der Turnhalle der Melanchthonschulen und auch bei der Hirschwinkelhalle gab es voriges Jahr im ersten Anlauf überhaupt keinen Bieter für die Bauhauptleistungen.

Doch es gibt auch eine schlechte Nachricht: Das Unternehmen Hentschke Bau GmbH aus Bautzen ist mit einem Bruttoangebotspreis von 1,76 Millionen Euro zwar das Günstigste und hat deshalb in der Ratssitzung den Zuschlag erhalten – doch es ist über 20 Prozent teurer, als die Stadt eingeplant hatte. Und das ist kein Einzelfall. Viele städtische Baumaßnahmen liegen derzeit um 10 bis 20 Prozent über dem Kostenplan, erklärte Baubürgermeister Michael Wieler auf Nachfrage von Linkspartei-Fraktionschef Thorsten Ahrens. Grund sei die gute Auftragslage im Bau. Doch es gebe auch Ausnahmen: Der im vorigen Jahr erledigte Bauabschnitt am Postplatz blieb um 250 000 Euro unter den erwarteten Kosten.

Wie sich die Gesamtkosten bei der Zweifeldsporthalle an der Hugo-Keller-Straße entwickeln, kann Wieler derzeit indes noch nicht sagen: „Das wissen wir erst, wenn die Ausschreibungen für alle Gewerke gelaufen sind.“ OB Siegfried Deinege will jetzt versuchen, gegenzusteuern. Er kündigte in der Ratssitzung an, Bauunternehmen aus Görlitz einzuladen und sie zum Einstellen von Leuten zu ermutigen. Davon erhofft er sich, dass mehr Görlitzer Firmen so stark wachsen, dass sie sich an städtischen Ausschreibungen beteiligen und die Arbeiten ordentlich erledigen können. Eine Garantie, dass sie die Aufträge wirklich bekommen, kann der OB freilich nicht geben: Den Zuschlag erhält nicht der regionalste, sondern der billigste Bieter.

Die SZ hatte bereits im Juli eine Umfrage unter Handwerksfirmen im Stadtgebiet gestartet und unter anderem erfragt, ob sie Leute einstellen würden, um sich an städtischen Ausschreibungen beteiligen zu können. Die Antworten waren oft verhalten. „Einstellen würde ich gern, aber es wird immer schwieriger, Leute zu finden“, sagt Jens Elsner, Geschäftsführer der Elektroinstallation & Blitzschutz-Service GmbH (EBS) aus Schlauroth. Michael Zedel mit seiner in Rauschwalde ansässigen Firma Zedel-Elektro will hingegen nicht wachsen: „Wenn größere Aufträge kommen, schaffen wir die mit Leiharbeitern oder Partnerfirmen.“ Sich gegenseitig zu helfen, sei unter den hiesigen Firmen durchaus üblich.

Auch der Ludwigsdorfer Dachdeckermeister Jürgen Mittrach ist mit der Größe seiner Firma – sechs Leute – zufrieden: „Das hat sich so eingepegelt und soll so bleiben.“ Michael Freiwerth vom Görlitzer Gleis- und Tiefbau will wegen eines größeren städtischen Auftrags keine neuen Leute einstellen: „Man weiß ja nicht, wie es im nächsten Jahr aussieht.“ Und Facharbeiter zu finden, sei überdies nicht einfach. Andere winken ganz ab, wenn es um städtische Aufträge geht, etwa Malermeister Olf Jantsch. Er beschäftigt bereits zwölf Leute, hat damit auch Kapazitäten für größere Aufträge. „Aber die Stadt ist überhaupt nicht an Görlitzer Firmen interessiert, sondern versucht nur, den Preiswertesten zu finden.“ In Bautzen sei das anders. Im Übrigen sehe das Sächsische Vergabegesetz gar nicht vor, dass der Billigste den Auftrag erhalten muss, „sondern der, bei dem der Preis auskömmlich ist“, so Jantsch.

Ist also das Investitionsprogramm der Stadt Görlitz gefährdet, weil sich keine Firmen finden oder die Angebote teurer sind als geplant? „Das wollen wir nicht hoffen“, gibt sich Wieler optimistisch: „Bisher haben wir immer eine Firma gefunden, wenn auch teils erst im zweiten Anlauf.“ Und die Mehrkosten konnten bisher immer ausgeglichen werden. Dafür gebe es unterschiedliche Wege: „Höhere Fördermittel, unerwartete Einnahmen, günstigere Projekte wie voriges Jahr den Postplatz oder auch einen Sondereffekt bei irgendeiner Steuer.“ In den vergangenen Jahren seien viele Dinge eingetreten, die Stadt habe letztlich immer eine Lösung gefunden: „Ich hoffe, dass das so weitergeht.“ Derzeit gebe es zwar eine erkennbare Entwicklung hin zu höheren Preisen, aber von einer drastischen Zuspitzung will Wieler nicht sprechen.

Bei ihren Modalitäten wird die Stadt jedenfalls nichts verändern. Ausgeschrieben wird national, ab dem gesetzlich vorgegebenen Schwellenwert von 209 000 Euro für die Planung zwingend europaweit. Letzteres bringe aber auch keine anderen Ergebnisse. Firmen aus dem Ausland bewerben sich so gut wie nie. Wieler kann sich zum Beispiel an kein einziges Angebot aus dem nahen Polen erinnern.

