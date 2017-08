Görlitz lädt zum größten Volksfest der Region ein Am Wochenende findet das Altstadtfest beiderseits der Neiße statt. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt es weitere Termintipps.

Gaukler, Artisten und Musikanten gehören fest zum Görlitzer Altstadtfest dazu. © Archivfoto: Pawel Sosnowski

Am letzten Augustwochenende lädt Görlitz traditionell zum Altstadtfest zwischen Marienplatz, Obermarkt und den Uferstraßen beiderseits der Neiße ein. Das Programm für die drei Tage bietet für jeden etwas, egal ob Rummel mit Riesenrad und Karussells, Konzerte mit Fabula oder den Puhdys, Theater mit Scharlatan oder polnischen Stelzenläufern, Gaukler, Artistik, Tanz mit der Dresdner Galaband oder zu Musik aus der Reformationszeit, mittelalterliche Wettkampfspiele oder altes Handwerk.

Einer der Höhepunkte dürfte die ganztägige Zeitreise am Sonnabend auf dem Untermarkt sein, wenn es Musik und Mode im Wandel der Jahrhunderte zu bestaunen gibt, ein Programm zur Reformation in Görlitz und sogar ein Konzert aus Luthers Tagen. Ansonsten ist viel Zeit zum Feiern, Treffen, Schauen, Hören, Kosten und Mitmachen. Gaukler und Musikanten geben dem Fest den letzten Schliff, darunter Musica Vagantium und Fabula. Natürlich findet parallel wieder das Jakuby-Fest in Zgorzelec mit Konzerten, Theater und Stelzenläufern statt. Auch die Waschtrog-Regatta ist dabei.

Am Sonntagnachmittag ist ein Teil der Puhdys auf dem Obermarkt. Gitarrist Dieter Hertrampf, Tochter Kimberly Hertrampf und Puhdys-Bassist Peter Rasym kommen zum Gespräch. Anschließend findet das Konzert von Dieter Hertrampf und seiner Band „Family and Friends“ statt. Der Abend gehört dann der Dresdner Gala-Band.

Wer zum ersten Mal zu dem Fest kommt, kann sich zum Beispiel auf die Suche nach den großen Holztischen in Buchstabenform machen und mit den Görlitzern ins Gespräch kommen. Rückkehrer lieben das Fest, weil etliche alte Schulfreunde ebenfalls unterwegs sind. Und die Görlitzer selbst streifen sich altertümliche Gewänder über und entdecken ihre Altstadt neu. Die Eröffnung ist am Freitag, um 18.30 Uhr, auf der Altstadtbrücke. (szo)

Das komplette Programm gibt es unter www.altstadtfest-goerlitz.de

