Görlitz könnte von Chinesen profitieren

Zu weit will sich der Görlitzer Flugleiter Werner Lange noch nicht aus dem Fenster lehnen. „Bisher ist ja noch gar nicht sicher, ob sich der chinesische Autobauer Delon Automotive wirklich auf dem Rothenburger Flugplatz ansiedelt.“ Langes Chef, Rolf Zimmermann, ist bis 10. Juli im Urlaub: „Er wird zuerst erfahren, wie es weitergeht.“ So sei momentan noch Kaffeesatzleserei, was aus dem Görlitzer Flugplatz wird, wenn die Flieger in Rothenburg tatsächlich der neuen Fabrik weichen müssen.

Aber trotzdem: Wenn sie dort weg müssen, könnte Görlitz profitieren. „Ein Platzproblem haben wir nicht, Flächen für zusätzliche Flieger sind definitiv da“, sagt Lange. Der Rothenburger Fluglehrer Heinz Storch habe bereits angekündigt, dass er in Görlitz neu bauen würde, wenn er in Rothenburg eine vernünftige Abfindung bekäme. Er braucht einen Unterrichtsraum, ein Büro und einen Hangar. Was die Räume angeht, ließe sich bestimmt eine Übergangslösung finden, bis Storchs Neubau fertig wäre, sagt Lange: „Bei uns sind nicht alle Räume voll ausgelastet.“

Außerdem könnten die Rothenburger Segelflieger nach Görlitz umziehen. Sie haben ohnehin seit Jahren mit dem gleichen Problem zu kämpfen wie die hiesigen Segelflieger: Die jungen Leute verlassen für ihr Studium die Region, zurück bleiben die Alten und die Schüler. Dazwischen klafft eine Lücke. Das lässt die Vereine schrumpfen. „Deshalb hätten wir in Görlitz Platz für die Rothenburger Segelflieger“, sagt Lange.

