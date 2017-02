Görlitz: Hauswand fällt auf die Straße Von einem Mehrfamilienhaus in der Landeskronstraße ist am Freitagabend in der vierten Etage ein Stück Fassade herausgebrochen. Das Gebäude steht leer, verletzt wurde niemand.

zurück Bild 1 von 4 weiter An der Landeskronstraße in Görlitz ist am Freitagabend ein Stück einer Hauswand der vierten Etage auf die Straße gestürzt. © Pawel Sosnowski/80studio.net An der Landeskronstraße in Görlitz ist am Freitagabend ein Stück einer Hauswand der vierten Etage auf die Straße gestürzt.

Verletzt wurde niemand.

Vier parkende Fahrzeuge sind beschädigt.

Das Mehrfamilienhaus in einem Gründerzeitviertel steht laut Polizeiangaben leer.

Görlitz. An der Landeskronstraße in Görlitz ist am Freitagabend ein Stück einer Hauswand auf die Straße gestürzt. Wie die Polizeidirektion Görlitz bestätigte, meldete sich ein Anwohner gegen 18 Uhr und teilte mit, dass Teile der Außenwand der vierten Etage herabgefallen sein.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurden dadurch parkende Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde niemand. Das Mehrfamilienhaus in einem Gründerzeitviertel steht laut Polizeiangaben leer. Die Berufsfeuerwehr Görlitz ist im Einsatz. Die Ursache für das Loch in der Außenwand ist noch unklar.

Die Görlitzer Berufsfeuerwehr lieferte am späten Abend weitere Details zu dem Einsatz. In der Mitteilung heißt es: In einem mehrstöckigen, baufälligen, leerstehenden Wohngebäude auf der Landeskronstraße stürzten in den frühen Abendstunden mehrere Fassadenteile der Außenfassade ab. Auf einer Fläche von etwa 20 Quadratmeter wurde unterhalb des Daches ein Loch in die Wand gerissen. Die Fahrbahn und angrenzende Fußwege waren durch Trümmerteile nicht passierbar.

Das betreffende Objekt war nicht bewohnt. Es befanden sich keine Personen im Gebäude. Es kam zu keinen Personenschäden im Zusammenhang mit dem Gebäudeeinsturz. In unmittelbarer Nähe wurden vier geparkte Pkw teilweise beschädigt.

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei wurde die Gefahrenstelle abgesperrt. Das betreffende Objekt und die Nachbargebäude wurden kontrolliert. Es lag keine Medienversorgung (Gas) im Gebäude an. Durch Mitarbeiter der Bauaufsicht und einen Statiker wurde festgestellt, dass für weitere Fassadenteile akute Einsturzgefahr besteht. Eine Einsturzgefahr für angrenzende Gebäude bestand nicht. Die Gefahrenstelle wurde durch Mitarbeiter des Betriebshofes beidseitig der Landeskronstr. gesperrt. Weitere bausichernde Maßnahmen erfolgen in Zuständigkeit der Bauaufsicht.

Die Berufsfeuerwehr Görlitz war mit vier Einsatzfahrzeugen und insgesamt 13 Beschäftigten vor Ort. Unterstützt wurden sie durch acht Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte. (szo/mrc)

zur Startseite