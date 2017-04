Görlitz hat neuen Denkmalchef Auf Peter Mitsching folgt Wieland Menzel. Er teilt Gemeinsamkeiten mit seinem Vorgänger.

Görlitz. Auf der städtischen Internetseite war der Wechsel in der Görlitzer Denkmalpflege schon Anfang der Woche vollzogen worden, am Mittwoch bestätigte das Rathaus ihn auch ganz offiziell. Wieland Menzel ist Nachfolger von Peter Mitsching als Leiter der Unteren Denkmalbehörde. Der 65-jährige Mitsching geht zum 1. Mai in den Ruhestand, nachdem er die Denkmalbehörde mehr als neun Jahre geleitet hatte. Seinen Nachfolger hatte er in den vergangenen Wochen eingearbeitet. Beide verbindet eine Gemeinsamkeit: Ehe sie die Denkmalbehörde leiteten, waren sie für die Stadtbildpflege zuständig. Dabei schlagen sie den Investoren vor allem vor, wie die Fassaden farblich gestaltet werden.

Menzel, Jahrgang 1970, stammt aus Dittelsdorf, einem Dorf im Zittauer Umland. Dort lebt er auch heute noch, hat vor Jahren ein Umgebindehaus in jahrelanger Kleinarbeit wieder hergestellt und dafür auch den Umgebindehauspreis erhalten. In seiner Freizeit engagiert er sich als Vorsitzender des Museumsvereins Dittelsdorf und als Denkmalpfleger in seinem Ort. Nachdem er eine Ausbildung zum Instandhaltungsmechaniker mit Abitur abgeschlossen hatte, studierte er an der TU Dresden Architektur, um dann Stadtplaner im Görlitzer Rathaus zu werden. Dort übernimmt er eine genauso schöne wie heikle Aufgabe. Die einen loben den Görlitzer Denkmalschutz, weil er zu dem faszinierenden Gesamtbild der sanierten Görlitzer Architektur beigetragen hat. Andere kritisieren die Auflagen und Unbeweglichkeit der Behörde, die Investoren zu schaffen machen. In diesem Spannungsfeld agierten schon Menzels Vorgänger Michael Vogel und Peter Mitsching. Einfacher wird es auch für deren Nachfolger nicht. (SZ/sb)

