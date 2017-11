Görlitz hat jetzt auch Familienpaten Insgesamt 16 neu ausgebildete Ehrenamtliche haben am Freitag ihre Zertifikate erhalten.

16 neu ausgebildete Familienpaten haben am Freitag im Städtischen Klinikum ihre Zertifikate erhalten. © Nikolai Schmidt

Görlitz. Am Freitag haben in Görlitz 16 neu ausgebildete Ehrenamtliche ihre Zertifikate als Familiengesundheitspaten erhalten. Das teilte das sächsische Sozialministerium mit. Das Programm, das in Dresden bereits erfolgreich etabliert ist, startet damit erstmals außerhalb der Landeshauptstadt.

Ziel der Initiative ist es, ehrenamtliches Engagement und junge Familien zusammenzubringen, um die gesundheitliche und soziale Entwicklung von Kleinkindern zu fördern. Das geschehe freiwillig und kostenfrei, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Die Paten nehmen dabei die Rolle des Zuhörers und Ansprechpartners der Familie ein. Dafür wurden sie in den vergangenen Wochen durch Experten umfangreich geschult. Antje Helm, frisch ausgebildete Familiengesundheitspatin, war eine der Ersten, die am Freitag in Görlitz ihr Zertifikat erhalten hat. „Das Konzept der Gesundheitspatin entspricht meinen Vorstellungen, mich gesellschaftlich einzubringen. Die gesunde Entwicklung von Kindern liegt mir besonders am Herzen, dabei möchte ich die Eltern unterstützend begleiten“, sagte sie.

Von nun an können sich Menschen aus dem Raum Görlitz, die ein Baby erwarten oder vor kurzem Eltern geworden sind und sich in den ersten drei Lebensjahren des Kindes die Begleitung eines Familiengesundheitspaten wünschen, beim Städtischen Klinikum Görlitz melden. (szo)

