Görlitz gewinnt beim HVH

Aurelijus Stankevicius (Mitte) vom HVH beim Wurf. © Madlen Hirsch

Handball-Sachsenliga. In der Sachsenliga mussten sich die Handballer vom HVH Kamenz am Sonntag in eigener Halle den Gästen vom SV Koweg Görlitz mit 24:31 (12:16) geschlagen geben. Erfolgreichster Werfer im Team von Trainer Daniel Kästner war wieder einmal Aurelijus Stankevicius (6 Tore), der hier von zwei Görlitzern in die Mangel genommen wird. Kästner, der wieder selbst mitspielte, sagte danach: „Wir konnten in der zweiten Halbzeit den Rückstand zwar auf zwei Tore verkürzen, scheiterten dann aber an uns selbst, unter anderem mit drei vergebenen Siebenmetern und unnötigen Zeitstrafen.“ (ck)

