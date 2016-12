Görlitz fürs Fenster Andreas Niedrig hat ein neues Stadt-Souvenir in seiner Drogerie im Angebot – Qualitätsarbeit aus dem Erzgebirge, wie immer.

Das ist das neueste Görlitz-Geschenk aus dem Hause Andreas Niedrig: ein Fensterbild. Es wurde im Erzgebirge hergestellt. Zu kaufen gibt es das Kunsthandwerk und viele andere Artikel mit Görlitz Motiven am Demianiplatz 34. © nikolaischmidt.de

Görlitz gibt es jetzt auch für das Fenster. Oder für die Wand. Oder wo immer man es hinhängen mag. Drogist Andreas Niedrig hat ein entsprechendes Bild entworfen und bei einer Firma im erzgebirgischen Crottendorf bauen lassen. Die Görlitzer Klassiker sind darauf vereint zu sehen: Straßenbahn, Kaisertrutz und Landeskrone sowie das Eckhaus am Demianiplatz, in dem sich sein Geschäft befindet. „Das muss schon sein. Ist doch ein echt schönes Gebäude“, schmunzelt Andreas Niedrig.

Seit sechs Jahren bietet er erzgebirgische Handwerkskunst mit Görlitzer Motiven in seinem Laden an. 2010 brachte er einen Doppel-Schwibbogen mit einer Szene vom Untermarkt heraus. Der wurde ein Renner, es gab sogar Listen mit Vorbestellungen. Bis zum Weihnachtsfest damals wurden die aber abgearbeitet.

Seitdem erweitert Andreas Niedrig das Angebot von Jahr zu Jahr. „Unsere Kunden fragen schon, was es wieder an Neuem zu kaufen gibt“, sagt der Drogist. Derzeit hat er sieben Schwibbögen auf Lager. Hinzu kommen Figuren, ein Görlitz-Teelicht. Und Miniaturen. Seit dem Sommer gibt es drei neue: Türmer, Tuchhändler und Nachtwächter. Die Drei gibt es einzeln zu kaufen, zieren aber auch einen extra aufgelegten Schwibbogen. Erzgebirgische Volkskunst in Görlitz – das hat in der Drogerie Tradition.

1957 kam Andreas Niedrigs Vater nach Görlitz, bot das begehrte Kunsthandwerk an – wobei das zu DDR-Zeiten eher schwierig zu bekommen war. Nach der Wendezeit wurde es einfacher, begehrt sind die erzgebirgischen Werke gerade mit den Görlitz Motiven nach wie vor.

Die Vorlagen für die Görlitz-Motive liefert Andreas Niedrig selbst nach Crottendorf. Das diesjährige Fensterbild kostet 48 Euro. „Dafür, dass es sich um echte erzgebirgische Handwerkskunst handelt, ist das ein fairer Preis“, sagt Andreas Niedrig. Er hat schon Ideen, was in den nächsten Jahren bei ihm im Schaufenster stehen oder hängen könnte – natürlich mit Görlitz-Motiven.

Die Görlitz-Souvenirs finden natürlich bei den Görlitzern großen Anklang, werden aber auch in alle Welt verschickt. „Viele kaufen sie als Geschenk für ihre Verwandten, die nicht mehr in der Stadt wohnen“, hat Andreas Niedrig erfahren.

