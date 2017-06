Görlitz feiert mit dem Waidhaus-Pin Das historische Haus ist großes Thema beim Altstadtfest – aber auch Blumen auf dem Obermarkt und die Puhdys.

Bürgermeister Michael Wieler zeigt die aktuellen Modelle des Altstadtpins: Links den goldenen, rechts den normalen. © Nikolai Schmidt

Görlitz. Anfangs war Bürgermeister Michael Wieler ja etwas skeptisch. Der Obermarkt und Blumen? Wie passt das denn zusammen? „Aber die Leute der Kulturservicegesellschaft haben mich überzeugt. Das wird funktionieren“, sagt er. Zum Altstadtfest Ende August soll es einen regelrechten Irrgarten aus Blumen auf dem Obermarkt geben. „Zehn Paletten sind schon bestellt“, sagt Gerd Weise vom Kulturservice.

„Wir wollen zeigen, wie schön der Obermarkt ist, ohne parkende Autos“, sagt Michael Wieler. Das soll in diesem Jahr zum Altstadtfest bereits der Fall sein, mit einer Art Blumen-Irrgarten und Biergarten. „Im kommenden Jahr werden wir das Thema noch ausbauen. Dann wird es unglaublich fantastisch“, verspricht der Bürgermeister. Am Montag ließ er schon mal ein bisschen durchblicken, was die Besucher des Altstadtfestes 2017 erwartet.

Zum Beispiel den Pin. Oder besser: die beiden Pin. Es gibt wieder den normalen und den goldenen. Ersterer kostet fünf, zweiterer zehn Euro. Der goldene Pin ist auf 500 Stück limitiert. „Im vergangenen Jahr haben wir 499 Stück verkauft“, sagt Gerd Weise. Motiv beider Pin ist in diesem Jahr das Waidhaus. Damit will das Rathaus auch auf die Probleme mit dem Gemäuer hinweisen. Denn nach wie vor wird nach dem Rückzug der Deutschen Stiftung Denkmalschutz an einer sinnvollen Nachnutzung getüftelt. Jüngst besuchten Chinesen das Haus. Ob es zu einer Zusammenarbeit kommt, ist ungewiss. So oder so: Gefeiert wird trotzdem. Zum Beispiel auch mit dem Waschtrog-Rennen. Im vergangenen Jahr gingen vier Tröge an den Start. Für das kommende Fest haben sich bereits zehn Mannschaften gemeldet. „Weitere sind willkommen“, sagt Bürgermeister Wieler. Überhaupt, die Neiße: Sie soll in den kommenden Jahren verstärkt im Mittelpunkt des Altstadtfestes stehen, als verbindendes Element zu Zgorzelec.

Gerd Weise macht sich derweil Gedanken um Palmen. Zwei große fehlen noch, so zweieinhalb Meter hoch, Kosten gesamt um die 2 500 Euro. Dafür werden Sponsoren gesucht. Grund: Zwei Palmen, die im Betriebshof überwintern, sind inzwischen über 70 Jahre alt. „Und einfach nicht mehr transportfähig“, sagt Gerd Weise. Wenn sich neue finden, vielleicht treten darunter dann auch die Puhdys auf. Oder jedenfalls ein Teil: Gitarrist Dieter „Quaster“ Hertrampf kommt mit Tochter Kimberly und Bassist Peter Rasym zum Altstadtfest.

Altstadtfest Görlitz: vom 25. bis 27. August 2017

