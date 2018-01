Görlitz darf kein Freilichtmuseum werden

© Pawel Sosnowski/80studio.net

Im Wirtschaftsraum der alten Provinz Schlesien war Görlitz mit seinem Waggon- und Maschinenbau ein weithin sichtbarer Leuchtturm. Diese Industrie hat den Namen der Stadt in alle Welt getragen, hat Generationen von Görlitzern Brot und Arbeit gegeben. Die Werke gehören zu Görlitz wie Jakob Böhme, die Hallenhäuser und die Oberlausitzische Bibliothek. Sie müssen der Stadt und ihren Menschen erhalten bleiben. Wir lieben Museen. Und wir genießen es, in einer Stadt voller Denkmäler zu leben. Aber wir wollen nicht, dass Görlitz ein einziges Freilichtmuseum wird und ein bloßes Denkmal seiner selbst. Görlitz hat eine große Vergangenheit, aber die Stadt braucht auch gelebte Gegenwart und eine Zukunft, auf die man Hoffnung setzen kann. Der Mensch lebt nicht von Kultur allein, es bedarf einer soliden wirtschaftlichen Basis, sonst stirbt Kultur ab. Wir solidarisieren uns mit den Mitarbeitern von Siemens und Bombardier und ihren Familien. Bei der Demonstration am 19. Januar sind wir dabei.

Der Autor ist Leiter des Schlesischen Museums

