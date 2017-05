„Görlitz braucht keine weiteren Hartz-IV-Wohnungen, aber ...“ Kommwohnen will in der Brautwiesenstraße sanieren. Und erntet dafür Zustimmung.

Der Görlitzer Rechtsanwalt Arnold Fetzer (48) ist seit vorigem Jahr ehrenamtlicher Vorsitzender des Eigentümervereins Haus & Grund Görlitz.

Es ist ein geschickter Zug von Arne Myckert, Geschäftsführer der städtischen Tochtergesellschaft Kommwohnen: Mit besonders hohen Städtebaufördermitteln, die er über die Flüchtlingsrichtlinie erhält, will er drei seiner marodesten Häuser sanieren, die Brautwiesenstraße 17 und 18 sowie die Löbauer Straße 42. Ohne solches Geld, so Myckert, wäre die Sanierung wirtschaftlich nicht möglich. Doch weil es in Görlitz derzeit gar keinen Bedarf mehr für Flüchtlingswohnungen gibt, will er anschließend an Hartz-IV-Empfänger vermieten. Das erlaubt die Richtlinie. Nach zehn Jahren erlischt die Zweckbindung für Flüchtlinge und Hartz-IV-Empfänger. Danach darf also jeder einziehen. Rechtlich ist das alles erlaubt, Myckert macht also nichts falsch. Die Frage ist jedoch: Braucht Görlitz weiteren Wohnraum für Hartz-IV-Empfänger oder gibt es davon nicht ohnehin schon genug? Die SZ sprach darüber mit Arnold Fetzer, dem Vorsitzenden des Eigentümervereins Haus & Grund Görlitz.

Herr Fetzer, braucht es in Görlitz noch sozialen Wohnungsbau?

Gerade in der Innenstadt ist vieles saniert und trotzdem haben die Eigentümer zum Teil Probleme, Mieter zu finden. Sie müssen Kredite abzahlen und sind schon deshalb eigentlich auf Wirtschaftlichkeit angewiesen. Doch weil das Angebot hoch ist, liegt das Mietpreisniveau unter dem von Städten wie Bautzen oder auch Niesky. Letztlich vermieten die Eigentümer für vier Euro pro Quadratmeter an Hartz-IV-Empfänger. Von diesem Geld aber kann man kein Haus vernünftig bewirtschaften und auftretende Mängel beheben. Das ist für viele ein wirklich großes Problem.

Und jetzt will Kommwohnen noch weitere günstige Wohnungen herrichten. Das ist also der völlig falsche Weg?

In der Tat sind in Görlitz keine zusätzlichen Hartz-IV-geeigneten Wohnungen notwendig. Ich sehe da einfach keinen Bedarf. Trotzdem möchte ich das Vorhaben nicht pauschal ablehnen. Die Brautwiesenstraße ist keine Straße, in der man für sechs oder sieben Euro an ein gehobenes Klientel vermieten kann. Und wenn Kommwohnen jetzt in Straßen sanieren will, die nicht so einen guten Ruf haben, dann kann ich das nur begrüßen. Auf diese Weise werden auch solche Straßen belebt. Vielleicht entstehen dann auch wieder ein paar Geschäfte für den täglichen Bedarf, zumindest ein Bäcker- oder ein Fleischerladen. Insofern sind solche Sanierungen der richtige Schritt zur Stadtentwicklung. Man kann nicht nur in den Außenvierteln bauen und die Denkmale in der Stadt verfallen lassen.

An welchen Zahlen machen Sie fest, ob es einen Bedarf gibt, auch nach Hartz-IV-Wohnungen?

Wir haben in Görlitz einen deutlich sichtbaren Leerstand, das muss man nicht an Zahlen festmachen. Aber in manchen Straßen wird man Wohnungen derzeit eben nicht für viel mehr Geld als den Hartz-IV-Satz vermietet bekommen. Zumindest sorgt das für eine Belebung der Straße.

Angenommen, ein Besitzer eines unsanierten Hauses in der Brautwiesenstraße kommt zu Ihnen. Was raten Sie ihm: Sanierung, Verkauf oder Abriss?

Für den Abriss bekommt er keine Genehmigung. Die Häuser stehen alle auf der Denkmalliste. Wenn er kein Geld für eine Sanierung hat, sollte er verkaufen. Viel Geld kann er aber nicht erwarten, die Preise für unsanierte Gründerzeitbauten sind seit den 1990er Jahren extrem gesunken. Und wenn er Geld hat, sollte er für sein Haus ein Konzept entwickeln. Einfach nur sanieren, reicht in solchen Straßen nicht.

Und Hartz-IV-Wohnungen sind so ein Konzept?

Ja. Aber es gibt auch andere. Der Eigentümer könnte auf Seniorenwohnen setzen oder auf junge Familien. Denen könnte man vielleicht sogar günstige Eigentumswohnungen anbieten. Wichtig ist auch das Umfeld. Bauherren sollten schauen, was sich aus den Hinterhöfen machen lässt, ob sie dort zum Beispiel Spielplätze anlegen können. Doch egal wie: Die Bauherren müssen aufpassen, dass sie sich finanziell nicht verheben. Ich denke deshalb, dass die Stadt das maximal subventionieren muss.

