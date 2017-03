Görlitz bestätigt einen Gebetsraum Auf der Spremberger Straße in Görlitz soll es einen neuen muslimischen Treff geben. Die Stadtverwaltung prüft nun die Lage.

Symbolbild: Gläubige Muslime beten in einem Gebetsraum. © picture alliance / dpa

Görlitz. Auf der Spremberger Straße haben Muslime in einem Mehrfamilienhaus offenbar einen Gebetsraum eingerichtet. Oberbürgermeister Siegfried Deinege bestätigte das auf Nachfrage im Stadtrat am Donnerstag. Man habe das selbst aus dem Internet erfahren, so der OB.

Daraufhin sei die städtische Bauaufsicht vor Ort gewesen und habe das so bestätigt gefunden. „Wir werden das nun prüfen“, so Deinege. Einen Antrag auf Nutzung als Versammlungsstätte liege im Rathaus nicht vor. Wer genau dahintersteht, ist bislang noch unklar.

Tatsächlich kursiert die Information über den Gebetsraum seit etwa einer Woche auf einer der Görlitzer Seiten bei Facebook. Hier läuft seitdem eine heftige Diskussion darüber, inwieweit muslimische Flüchtlinge in Deutschland das Recht auf Ausübung ihrer Religion haben und wie intolerant oder aggressiv der Islam denn nun tatsächlich sei.

Man erwarte von den Behörden in Görlitz, zu prüfen, ob baurechtliche Mindestanforderungen von Schall- und Brandschutz erfüllt sind, insbesondere, wenn es um eine Umnutzung geht.

