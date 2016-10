Görlitz bekommt „Lernlabor für Cybersicherheit“ Der Bund unterstützt die Einrichtung mit bis zu einer Million Euro im Jahr. Hier werden unter anderem Attacken auf Internetznutzer simuliert.

Symbolfoto © dpa

Görlitz. An der Hochschule Zittau/Görlitz wird ein Lernlabor für Cybersicherheit eingerichtet. Der Bund unterstützt das Labor in Görlitz mit bis zu einer Million Euro jährlich, teilte heute der Görlitzer CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Kretschmer mit.

Verantwortlich für die Einrichtung sei die Fraunhofer-Gesellschaft. Diese habe einen Forschungsverbund „Cybersicherheit“ gegründet. In diesem kooperieren Forschungsinstitute der Fraunhofer-Gesellschaft mit einer begrenzten Zahl von Fachhochulen. Das Ziel sind herausragende Kompetenzzentren, in denen durch Kooperation mit der Wirtschaft zukünftig IT-Sicherheitsexperten ausgebildet werden. In dem Labor soll unter anderem trainiert werden, Attacken auf Internetznutzer zu erkennen und zu vermeiden. Dazu soll das Labor solche Attacken auch simulieren. (szo)

