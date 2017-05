Görlitz baut weitere Kunstobjekte ab Der „Turm“ an der Hotherstraße wird auseinandergeschraubt und verladen.

Der Turm an der Hotherstraße wird abgebaut. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Am Freitag wird ein weiteres Kunstwerk der Ausstellung „Görlitzer Art„ abgebaut. Der „Turm“ an der Hotherstraße wird auseinandergeschraubt und verladen. Das Kunstobjekt von Tomasz Domanski wird dann in den Skulpturenpark nach Katzow (Mecklenburg-Vorpommern) gebracht. In zwei Wochen soll auch der „Puls der Stadt“ auf der Berliner Straße abgebaut werden, die Studentinnen des Projekts wollen am Abbautag noch einmal persönlich vor Ort sein. Damit sind bis auf die dauerhaften Exponate wie die „Herde“ vor dem Theater oder die „Maske“ auf der Bahnhofstraße so gut wie alle Objekte der einjährigen Schau weg. (SZ)

