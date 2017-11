Görlitz baut das Jugendzentrum Der Stadtrat machte Donnerstag dafür den Weg frei. Einen anderen Beschluss lehnte er knapp ab.

Die Pläne für das Jugendzentrum in einer Halle des ehemaligen Waggonbaus können wieder herausgeholt werden. Der Görlitzer Stadtrat machte nun den Weg frei. © Pawel Sosnowski

Görlitz. Das Jugend- und soziokulturelle Zentrum wird gebaut. Der Stadtrat fasste gestern Abend den Baubeschluss. 21 Stadträte stimmten dafür, acht dagegen, drei enthielten sich der Stimme. Es war die geringste Zustimmung zu einem Beschluss für dieses Projekt, seit der Stadtrat darüber debattiert. Voraussichtlich 3,26 Millionen Euro an kommunalen Geldern sowie Fördermitteln sollen in die frühere Furnierhalle des Görlitzer Waggonbaus fließen, die derzeit nach Einschätzung der Stadt in ruinösem Zustand ist.

Zugleich hat der Stadtrat gestern Abend die Einrichtung eines BID-Gebietes gestoppt. Es lehnte das weitere Verfahren mit 16 gegen 13 Stimmen ab. Ziel der Initiatoren aus der Görlitzer Immobilienwirtschaft sowie des Handels war es, über das BID zusätzliche Gelder für die Vermarktung der Innenstadt zusammenzutragen. Um diese Gelder einzutreiben, war eine Zwangsabgabe von den Hauseigentümern in dem BID-Gebiet geplant. Diesen Weg kritisierten vor allem die Eigentümerverbände und Vertreter des Handels selbst. (szo/sb)

