Gönner der Stadt Pulsnitz gestorben Wolfgang Wübbens förderte mit seiner Stiftung die Kirchensanierung.

Blick auf den Markt von Pulsnitz. Wolfgang Wübbens war ein Gönner der Stadt. © Rene Plaul

Er war ein Freund der Stadt, schreibt der frühere Pulsnitzer Pfarrer Jürgen Meyer. im Alter von 96 Jahren starb im Herbst in Essen Wolfgang Wübbens. Er war Stiftungsratsvorsitzender der Margarete von Wübbens, geb. von Helldorff-Stiftung und pflegte eine enge Beziehung zu Pulsnitz. Die Innenrenovierung der Nicolaikirche Pulsnitz 1995, die Außenerneuerung 1998, neue Bronzeglocken für die Kirche 2007 sind im Wesentlichen sein Verdienst. Sie wären ohne seinen Einsatz, sein Wirken und seine finanziellen Mittel kaum möglich gewesen. Geboren wurde Wolfgang Wübbens am 23. Juni 1920 in Dortmund und heiratete 1946 Margarete von Helldorff, die Tochter der letzten Patronatsherrin der Nicolaikirche. Seine Frau starb 1993 und wurde in Pulsnitz beerdigt.

Aus Liebe zu seiner Frau mit ihrer Bindung an Pulsnitz gründete er 1994 mit seinem Sohn die Stiftung mit dem Wunsch, die Kirche zu erhalten. Pulsnitz sei ihm zur zweiten Heimat geworden. Für sein Engagement wurde Wolfgang Wübbens unter anderem mit dem höchsten sächsischen Verdienstorden ausgezeichnet. (szo)

