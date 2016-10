Göda verkauft drei Wohnhäuser

© Uwe Soeder

Eine zusätzliche Einnahme winkt der Gemeinde Göda. Sie will drei Wohnhäuser für insgesamt 495 000 Euro verkaufen. Dem hat der Gemeinderat jetzt zugestimmt. Käufer ist laut Bürgermeister Gerald Meyer (parteilos) ein Interessent aus dem Landkreis Bautzen. Er habe bei einer Auktion das höchste Gebot für die drei benachbarten Häuser mit insgesamt 13 Wohnungen abgegeben, die einen Verkehrswert von 390 000 Euro haben.

Der Komplex an der Dahrener Straße ist der vorerst letzte von mehreren Standorten, von denen sich die Gemeinde trennt. Bereits im Frühjahr hatte der Gemeinderat dem Verkauf von Häusern an der Gartenstraße, am Oberweg sowie in Nedaschütz für rund anderthalb Millionen Euro zugestimmt. Das betraf insgesamt 53 Wohnungen.

Mit rund 80 Wohnungen hatte Göda bis dato im Vergleich zu anderen Gemeinden einen relativ hohen Bestand an kommunalen Wohnungen. Auf der Suche nach einer Finanzierungsmöglichkeit für die notwendige Sanierung der Grundschule war vor zwei Jahren entschieden worden, die meisten Häuser zu verkaufen. Der Erlös soll nun zum großen Teil, aber nicht ausschließlich in die Schulsanierung fließen. (SZ/MSM)

