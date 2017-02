Gnadenfrist für Garagen Vor April werden die Abstellplätze wohl nicht abgerissen. Die Verzögerung sei nötig gewesen, sagt der Investor.

Die alten Garagen im neuen Baugebiet „Ziegeleihöhe“ sollten eigentlich im Januar verschwinden. Aber es gab noch Abstimmungsbedarf. Bis zum Frühjahr wird sich an dem Erscheinungsbild wohl nichts ändern. © C. Hübschmann

Ein paar alte Fahrradschläuche, Kisten mit Ölen und Farben, einen Besen und Brennholz. Mehr verbirgt sich nicht mehr in der zu DDR-Zeiten erbauten Garage an der alten Ziegelei.

Der Besitzer, ein Meißner, hat die letzten 15 Jahre sein Auto darin abgestellt, wusste es so vor Kälte und Nässe geschützt. Das ist nun vorbei. Die meisten der insgesamt gut 50 Garagen sind bereits geräumt. Sie – das ist schon länger klar – werden einem Neubaugebiet mit zwölf Einfamilienhäusern Platz machen. Gefragt, was er davon hält, winkt der Meißner ab. Viel sagen will er lieber nicht, außer: „Es ist jetzt eben so, wie es ist. Das Leben geht weiter. Mein Auto muss ich wohl oder übel woanders abstellen. Wenn ich denn einen Parkplatz finde.“

Angesprochen auf das Verhalten desjenigen, der hier bauen wird und dessen Umgang mit den Anwohnern und Garagenbesitzern, erklärt der Mittsechziger: „Herr Lehmann hat sich mehrmals mit uns unterhalten, über sein Projekt informiert und ein offenes Ohr für unsere Belange gehabt. Insofern kann ich nichts Schlechtes sagen, auch wenn mir nicht alles gefällt“, so der Pächter.

Herr Lehmann heißt mit Vornamen Maik und zeichnet mit seiner Firma Lehmann Immobilien für die Erschließung des Wohnparks verantwortlich, stellt die Grundstücke für die Häuserbauer zur Verfügung. Genau so hat er es einen Katzensprung weiter bereits getan. Im Wohngebiet „Ziegeleipark“ sind die ersten Häuser schon bald bezugsfertig. Insgesamt ist Platz für 16 Stück. In den letzten Wochen ist mehrfach über das zweite Neubauprojekt an der alten Ziegelei gesprochen worden – zuletzt im Stadtrat am 25. Januar, davor in mehreren Gesprächsrunden und Vor-Ort-Terminen mit Bewohnern, Stadtplanern und Investor. „Alle Anregungen und öffentliche Belange wurden angehört und zur Kenntnis genommen“, sagte Stadtplanerin Marina Jach im Stadtrat.

Sie wies unter anderem darauf hin, dass es in der neuen Zufahrtsstraße ins Wohngebiet acht neue Stellplätze geben werde, außerdem Anliegerparkplätze auf der angrenzenden Grünfläche möglich wären. Bedenken, wonach die Erschließungsarbeiten auf die vorhandenen Gärten ausgreifen könnten, wies sie zurück. „Die Arbeiten werden unmittelbar an der Grenze zum Grünland verlaufen.“

Wenige Tage nach der Stadtratssitzung hat Maik Lehmann ein gutes Gefühl. Die Diskussionen und Abwägungen der letzten Wochen und Monate seien wichtig gewesen, um gegenüber den Anwohnern Klarheit zu schaffen. Dass sich dadurch das Bauleitverfahren etwas nach hinten verschoben habe, sei kein Problem. „Der Bauantrag musste so bis zum Abwägungsbescheid liegen bleiben. Deshalb werden wir sicher nicht vor April oder Mai mit der Erschließung beginnen.“ Solange werden also auch die Garagen noch stehen bleiben. „Es ist vereinbart, dass, wer Bedarf hat, sein Auto bis dahin auch noch in seiner Garage stehen lassen kann“, erklärt Lehmann. Einige lose Anfragen für neue Carports neben dem Wohngebiet in spe gebe es. Hier sei aber noch nichts spruchreif. Sicher ist dagegen, dass potenzielle Grundstücksbesitzer schon jetzt Interesse angemeldet haben. „Für mehr als die Hälfte der neuen Grundstücke liegen uns konkrete Anfragen vor“, sagt Maik Lehmann.

zur Startseite