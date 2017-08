Gnadenfrist für die Blechbrücke Aus einem Gutachten geht hervor, dass die Brücke doch noch in einem besseren Zustand ist als gedacht. Der Abriss ist aber unumgänglich.

Die Fußgängerbrücke über die Gleise am Riesaer Bahnhof muss doch nicht in diesem Jahr abgerissen werden. © Sebastian Schultz

Die Fußgängerbrücke über die Gleise am Bahnhof muss doch nicht in diesem Jahr abgerissen werden. Das geht aus dem Gutachten hervor, das die Stadt zum Zustand der Querung anfertigen ließ. Demnach ist die Brücke doch noch in besserem Zustand als gedacht und kann wie ursprünglich geplant bis 2020 stehen bleiben. „Der Abriss ist aber unumgänglich“, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler. Die Stadtverwaltung hatte die Abrisskosten bereits in den vor der Sommerpause beschlossenen Nachtragshaushalt eingeplant, um das Geld auch wirklich zur Verfügung zu haben. „Die kurzfristig für 2017 und 2018 eingeplanten 2,796 Millionen Euro werden aber durch die Kämmerin gesperrt, damit sie dann auch zur Verfügung stehen“, betont der Stadtsprecher. „Sie werden also auch nicht kurzfristig für andere Investitionen freigegeben.“ (SZ/stl)

