Gnadenfrist für Besitzer des Vaterhauses An dem Baudenkmal in Postelwitz lassen Arbeiten am Dach Optimismus keimen. Der Bauaufsicht genügt das nicht.

Vorne hui, ansonsten pfui. Seit Jahren bangt Postelwitz um eines seiner Wahrzeichen. Dem sogenannten Vaterhaus an der Bundesstraße droht der Verfall. © Marko Förster

Ein kleiner Kran sorgte kürzlich für Optimismus im Bad Schandauer Ortsteil Postelwitz. Diesen nutzten Bauarbeiter, um den wackligen Schornstein am sogenannten Vaterhaus abzureißen und das Dach abzudichten. Das Gebäude gehört zu dem einzigartigen Ensemble der bekannten Sieben-Brüder-Häuser, die von der Elbe aus eine prächtige Kulisse bilden. Es steht aber seit Langem leer. Die Bausubstanz ist inzwischen so marode, dass der Verfall befürchtet wird. Seit 2007 gehört die Immobilie einem Pirnaer Rechtsanwalt.

Das Vaterhaus steht seit 2007 auch auf der Denkmalliste und damit unter besonderem Schutz. Vermutlich wurde es 1791 erbaut, worauf eine Inschrift hinweist. Der Ortschaftsrat Postelwitz macht seit Langem Druck, damit das denkmalgeschützte Haus erhalten wird. Zudem sorgt sich das Gremium um die Sicherheit, falls Gebäudeteile herabfallen sollten. Mit dem Abriss des Schornsteins ist eine Gefahr gebannt.

Doch das genügt dem Landratsamt nicht. Im März dieses Jahres erhielt der Eigentümer von der Denkmalschutzbehörde die Vorgabe, die offene Westseite dauerhaft und nachhaltig zu schließen. „Hierzu ist die Herstellung einer vollwertigen Wandkonstruktion und die Ausführung der Wandkonstruktion mit der Denkmalschutzbehörde abzustimmen“, erklärt Bauamtsleiter Rainer Frenzel. Die Gnadenfrist läuft bis 31. Oktober. Wenn dazu die losen Teile des Daches gesichert sind, seinen darüber hinaus keine weiteren Auflagen der Bauaufsicht notwendig, heißt es.

Weil bis Anfang Oktober aber noch keine Aktivitäten am Gebäude zu verzeichnen waren, hatte die Behörde den Eigentümer nochmals schriftlich an seine Pflichten erinnert und die Ausführung „nachdrücklich angemahnt“. Danach fanden sogenannte Sicherungsmaßnahmen am Dach statt.

Offen ist im wörtlichen Sinne aber immer noch die Westseite des mittlerweile entkernten Gebäudes. Das Loch ist weiterhin nur provisorisch mit einer Plane verdeckt. In der Behörde wartet man indes auf Informationen, welchen tatsächlichen Umfang diese ausgeführten Arbeiten hatten. Das muss durch den Eigentümer dem Denkmalschutz noch mitgeteilt werden, heißt es aus dem Landratsamt. Welche Konsequenzen bei Nichterfüllen der Auflagen drohen, ist unklar.

zur Startseite