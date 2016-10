Gnade bei der Knöllchen-Richterin Ein 81-Jähriger hatte mal eben zum Einkaufen geparkt – auf einem Behindertenstellplatz.

© Symbolbild: dpa

Die Rechnung der Bußgeldbehörde muss dem Mann Schweißperlen auf die Stirn getrieben haben. 35 Euro für das falsche Parken, 25 Euro Bearbeitungsgebühr und weitere 3,50 Porto. Insgesamt sollte der 81-jährige Dresdner, ein promovierter Ingenieur der TU Dresden, 63,50 Euro für den Kurzaufenthalt bei seiner Einkaufstour berappen. Der Rentner war an einem Nachmittag im Januar dieses Jahres im Einkaufszentrum in Weißig und hatte seinen Mercedes dort sehenden Auges auf einen Behindertenparkplatz gestellt. Das Knöllchen wollte er jedoch nicht hinnehmen.

Am Donnerstag fand der Prozess daher am Amtsgericht Dresden statt. Auch dort gab der betagte Mann offen zu, dass er sich ganz bewusst auf den ausgewiesenen Sonderparkplatz gestellt hatte. „Ich habe gesehen, dass da noch weitere Parkplätze frei waren“, sagte er. Aufgrund einer Hüftoperation sei er nicht gut zu Fuß gewesen und habe jeden Meter vermeiden wollen. Seine Frau sei bereits seit zweieinhalb Jahren in einem Pflegeheim, wofür er jeden Monat 1 600 Euro aufzubringen habe. Das sei viel Geld: „Ich bin daher an jedem Euro interessiert.“ Er habe zwar auch einen Schwerbehindertenausweis, doch keine Erlaubnis, damit diese Parkplätze zu nutzen.

Die Richterin hatte ein Einsehen mit dem Mann, der als Autofahrer eine weiße Weste hat. Das Gericht stellte das Verfahren gegen den Rentner ein – gegen das Versprechen, es nicht wieder zu tun. (SZ/lex)

