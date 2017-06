Glühwürmchen-Lesenacht in Soritz Für eine neue Aktion auf ihrem Sperlingshof in Soritz haben sich die Hausherren einen Gast eingeladen – mit dem sie ein gemeinsames Interesse teilen.

Laden gemeinsam zur Lesenacht für Kinder ein: Autorin Natascha Sturm aus Görlitz und die Liedermacher Beate Tarrach und Reinhard Simmgen (v.l.) aus Soritz. © Carmen Schumann

Sie haben schon mal die Kerze in der Laterne angezündet, obwohl es noch hell ist an diesem schönen Frühsommerabend. Mit zunehmender Dämmerung hoffen Beate Tarrach und Reinhard Simmgen dann auf tierische Unterstützung für die Laterne auf dem Tisch. „Zu Johannis haben wir immer viele Glühwürmchen unter der großen Kastanie“, sagt Simmgen. Und so entstand die Idee zu einer neuen Veranstaltung: Für Freitagabend lädt das Musikerpaar Familien mit Kindern im Vor- und Grundschulalter zur ersten Glühwürmchen-Lesenacht auf ihren Sperlingshof im kleinen Ort Soritz bei Kubschütz ein.

Aber nicht nur die Leuchtkäfer unterm Kastanienbaum haben daran ihren Anteil. So richtig ins Rollen kam die Idee eigentlich durch Natascha Sturm. Erst kurz vor Ostern haben die beiden Musiker die Kinderbuchautorin aus Görlitz kennengelernt. Sie hat im Herbst ihr erstes Buch veröffentlicht und war damit zu Ostern zu einer Lesung ins Gersdorffsche Palais nach Bautzen eingeladen. Und Beate Tarrach und Reinhard Simmgen, auch bekannt als Kinderliedermacher Liederliesel und Leichtfuß, sollten die Veranstaltung musikalisch umrahmen. „Na guck mal an, das passt ja“, dachte sich Beate Tarrach, als sie mehr über das Kinderbuch erfuhr: „Taty und Paul“ erzählt von den Abenteuern der Elfe Taty, die ins Menschenland reist und sich mit dem Jungen Paul anfreundet. „Feen, Elfen und Trolle sind auch für uns schon immer ein Thema“, sagt Beate Tarrach. Das liege an ihrer Naturverbundenheit, aber auch ihre Tochter habe sich, als sie klein war, sehr dafür interessiert, erinnert sie sich. Auch der Sohn von Natascha Sturm begeisterte sich für die Welt dieser kleinen Wesen. Irgendwann begann Natascha Sturm die Geschichten, die sie ihm erzählte, aufzuschreiben. Bis ein Buch daraus wurde, sollte es aber noch sieben Jahre dauern. Um es herauszubringen, gründete die Görlitzerin sogar einen eigenen Verlag. Als Nächstes soll darin „Tatys kleine Kräuterfibel“ erscheinen, die kindgerecht Wissenswertes über allerlei Kräuter vermittelt, und dann will Natascha Sturm die Fortsetzung ihres ersten Kinderbuches in Angriff nehmen.

Jetzt liest sie aber erst einmal in Soritz und Liederliesel und Leichtfuß werden in den Lesepausen die Zuhörer musikalisch in die Feenwelt entführen. Schon seit Längerem gehören Feenlieder zu ihrem Repertoire. Für die Feengrotten in Saalfeld haben sie sogar ein Bühnenstück geschrieben, dessen Lieder es mittlerweile auch auf CD gibt. Für die Atmosphäre zur Lesenacht sorgen Laternen, ein Lagerfeuer zum Knüppelkuchenbacken – und hoffentlich zahlreiche Glühwürmchen unter der Kastanie. Auch wenn bis Johannis, den 24. Juni, noch ein paar Tage Zeit sind.

Glühwürmchen-Lesenacht am Freitag, 16. Juni, 20 Uhr, auf dem Sperlingshof Soritz, Eintritt auf Spendenbasis, Anmeldung unter Telefon: 035939 85858

