Glühweinkuchen aus dem Glas Der Weihnachtsmarkt des Gymnasiums ist gut besucht. Die Schüler haben viele Ideen und sind geschäftstüchtig.

Vanessa, Manuela, Selina und Isabell fertigen Backmischungen im Glas für den Weihnachtsmarkt des Martin-Luther-Gymnasiums an. Das Raspeln der Schokolade sei ganz schön anstrengend, so die Jugendlichen. © Dietmar Thomas

Das Gymnasium verwandelte sich am Donnerstag in einen großen Weihnachtsmarkt. Es wurde gebastelt, gebacken und zum Schluss gemeinsam gesungen. Jede Klasse hatte sich etwas einfallen lassen – zum Verkaufen oder zum Basteln. Und so wurden Fröbelsterne gefaltet, Kerzen verziert, Holzweihnachtsbäume zusammengebaut oder Weihnachtsgestecke kreiert.

Die Klasse 6c organisierte eine Weihnachtstombola. Den Erlös spenden die Schüler an das Kinderhospiz Bärenherz in Leipzig. Mehr als 150 Euro sind zusammengekommen. „Manche Leute haben gar kein Los gezogen, sondern gleich gespendet“, sagte Karl Albrecht. Er und Hannes Lein hatten die Idee, Geld für Kinder zu sammeln, denen es nicht so gut geht, die todkrank sind. „Wir haben in unserer Klasse auch über dieses Thema gesprochen“, so Hannes Lein. Tanten, Omas und Eltern wurden aktiviert, um die Angebote zu unterbreiten. So konnten die Weihnachtsmarktbesucher zum Beispiel bei der Klasse 7a Schneemänner aus weißen Socken, die mit Reis gefüllt wurden, bauen. Anschließend wurden Bauch und Kopf dekoriert. Die Idee fürs Schneemann-Basteln hatten die Jungs. Beachtlich und teilweise lustig war, wie die Schüler es verstanden, für ihre Waren zu werben und sie an den Mann oder die Frau zu bringen. Jule aus der Klasse 5a stand vor dem Zimmer und bot Weihnachtseulen, Kastaniennetze oder gebastelte Weihnachtsmänner an. Wärmekissen, Engel und Teemischungen hatten die Schüler der Klasse 5b vorbereitet.

Backmischungen für Gewürzspekulatius, Brownies und Glückweinkuchen stellten die Schüler der Klasse 10c zusammen. Die Zutaten wurden abgewogen, in Gläser geschüttet, die dann noch verziert und mit einem Rezept versehen wurden. „Ich habe den Glühweinkuchen schon probiert. Hergestellt mit Heidelbeerlikör schmeckt er super“, so eine Lehrerin.

zur Startseite