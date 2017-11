Glühweinduft vor der Post Die Baufirma Strabag macht den Weg frei, Freitag startet in Görlitz der Markt der Händler. Wo er 2018 stattfindet, ist offen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Barbara Frühauf auf der Weihnachtsmeile im vergangenen Jahr: Die Chefin des Aktionsringes ist froh, dass der Markt der Händler wieder vor der Post aufgebaut werden kann. © Pawel Sosnowski Barbara Frühauf auf der Weihnachtsmeile im vergangenen Jahr: Die Chefin des Aktionsringes ist froh, dass der Markt der Händler wieder vor der Post aufgebaut werden kann.

Glühwein und gute Stimmung, so kennen Besucher die Weihnachtsmeile des Aktionsringes.

Görlitz. Die ersten Buden stehen schon. Am Dienstag begann der Aufbau der Weihnachtsmeile der Görlitzer Innenstadthändler. Sie findet in diesem Jahr wieder vor der Post statt. Dass das funktioniert, stand auf der Kippe. Denn mit den Bauarbeiten rund um den Postplatz sind schließlich auch gewisse Einschränkungen verbunden. Aber: Die Weihnachtsmeile des Aktionsringes betrifft es nicht. Wir sind sehr froh darüber“, sagt die Chefin des Vereins, Barbara Frühauf. Der Weihnachtsmarkt der Görlitzer Innenstadthändler kann wie geplant am Freitag starten. Bis zum 20. Dezember ist er geöffnet.

Möglich macht das vor allem die Strabag. Das Unternehmen nutzte die Fläche vor der Post bisher als eine Art Zwischenlager. „Aber dank der guten Absprachen mit dem Unternehmen hat die Firma die Flächen freigeräumt“, freut sich Barbara Frühauf. Die Weihnachtsmeile der Händler, sie wird gestaltet wie in den vergangenen Jahren, mit Buden der Holztheke. „Ein zusätzliches Speiseangebot ist geplant“, sagt Aktionsring-Schatzmeister Frank Reimann. Einen Christbaum auf der Weihnachtsmeile wird es wie im vergangenen Jahr allerdings nicht geben. Grund ist die fehlende Tülle, die im Zuge der Straßenbauarbeiten vor der Post entfernt wurde.

Eine Ausweichmöglichkeit für die Weihnachtsmeile wäre der Marienplatz gewesen. Aber glücklich wäre der Aktionsring mit dieser Variante offensichtlich nicht. „Der Marienplatz ist für unsere Zwecke einfach zu groß“, sagt Frank Reimann. Dabei wurde die Fläche neben dem Kaufhaus in der Vergangenheit schon für die Weihnachtsmeile genutzt, hatte aber auch schon einen schweren Stand. 2005 beispielsweise wollte der Aktionsring eine Weihnachtsmeile auf dem Marienplatz aufbauen, um zur Belebung der Innenstadt beizutragen. Das wurde damals vom Kulturamt der Stadt kurzfristig untersagt. Der Grund: Die Idee einer „Weihnachtsinsel“, eine von mehreren in der Stadt, wurde abgewiesen. Die Begründung lautete damals, dass sie nicht zur Krippe auf dem Marienplatz passen würde. Der Aktionsring beschränkte sich auf vier Weihnachtsinseln, aus denen später die Weihnachtsmeile hervorging. Sie wurden unter anderem auf der Berliner Straße, in der Theaterpassage aufgebaut – und vor der Post.

Im Jahr 2013 fand dann die Weihnachtsmeile doch auf dem Marienplatz statt. Grund waren schon Bauarbeiten am Postplatz. Damals hieß es von den Veranstaltern, dass der neue Standort gut angenommen werde. Es seien so viele Besucher registriert worden, wie auf dem Standort vor der Post. Auf einen Baum musste die Weihnachtsmeile damals auch schon verzichten. Denn auf dem Marienplatz gibt es so gut wie keine Verankerungsmöglichkeiten für einen Christbaum.

Wie es in den kommenden Jahren mit der Weihnachtsmeile der Innenstadthändler weitergeht, das ist noch offen. Im kommenden Jahr stehen weitere Bauarbeiten an, die auch die Fläche vor dem Postplatz betreffen. Und: Der Platz zwischen Post, Frauenkirche und C & A soll ein Schwerpunkt der Bauarbeiten werden. Größer, grüner, so ist das Motto. Das Bushäuschen wurde bereits vor Längerem entfernt. Bis 2019 soll der Kirchplatz und der äußere Ring um die Muschelminna neu gestaltet werden.

Was das für die Weihnachtsmeile bedeutet, Frank Reimann vom Aktionsring weiß es derzeit noch nicht. Eine Alternative wäre sicherlich, dass die Händler auf den dann neu gestalteten Kirchplatz ziehen. „Abwarten“, sagt Frank Reimann. Spekulieren möchte er nach derzeitigem Stand der Dinge lieber nicht. Der Schatzmeister des Aktionsringes ist froh, dass die Strabag die Weihnachtsmeile für dieses Jahr ermöglicht hat. „Herzlichen Dank dafür“, sagt er.

Vielleicht gibt es in Zukunft ja auch wieder einen Weihnachtsbaum auf der Weihnachtsmeile der Händler – wo immer sie auch stattfinden wird. „Die Tülle, die den Baum vor dem Postplatz gehalten hat, ist jedenfalls sicher eingelagert“, verrät Frank Reimann.

