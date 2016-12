Glühweinduft und Weihnachtsmusik Am Wochenende öffnet der Weihnachtsmarkt rund um den Altenberger Bahnhof.

© Symbolfoto: dpa

Altenberg. An diesem Wochenende ist es nun endlich in der Bergstadt so weit. Der Weihnachtsmarkt rund um den Altenberger Bahnhof öffnet an diesem Sonnabend um 12 Uhr. Die Besucher erwartet an beiden Tagen ein buntes Programm. Der Stollen wird 15 Uhr angeschnitten. 15.30 Uhr kommt der Weihnachtsmann und holt die Wunschzettel der Kinder ab. Eine Stunde später wird der Altenberger Plätzchenkönig prämiert. Für die musikalische Unterhaltung sorgen Wolfgang Franke (12 Uhr) und nach dem Lampionumzug 17.30 Uhr mit der Jugendfeuerwehr Charlies Mannen.

Es lohnt auch ein Abstecher in die Grundschule. Dort wird 13 Uhr ein eigener kleiner Weihnachtsmarkt eröffnet. Die Mädchen und Jungen werden zudem am Sonnabend hier gleich zweimal ein Weihnachtsprogramm aufführen (14/16 Uhr). In der Kirche singt ab 14 Uhr der Chor der Bergstadt. Am Sonntag öffnet der Weihnachtsmarkt am Bahnhof bereits 11 Uhr. Dann spielen u.a. das Weihnachtsmann-Orchester (11/13 Uhr) und die Heimatgruppe „Vugelbeern“ um 17 Uhr. (SZ)

