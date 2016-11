Glühweinduft und besinnliche Lieder Im Erzgebirge weihnachtet es wieder. Wo und was in unserer Region los ist, verrät die SZ.

In Geising wird die Pyramide schon Freitag angeschoben. © Archiv: Kamprath

Erste Pyramiden werden bereits am Freitag angeschoben

Obwohl der Advent erst am Sonntag beginnt, werden im Osterzgebirge die ersten Pyramiden bereits am Freitag angeschoben, so in Dipps (18 Uhr), in Glashütte (18 Uhr) und in Geising (18.30 Uhr). In Dipps spielen dazu die Schmiedeberger Musikanten, in Geising singen die Vugelbeern, in Glashütte gibt es einen Lampionumzug. In Schmiedeberg wird die Pyramide am Sonnabend (14 Uhr) angeschoben. Mit dabei sind der Schulchor und die Weißeritztalmusikanten. Die Röthenbacher setzen ihre Pyramide am Sonnabend um 16 Uhr am Feuerlöschteich in Bewegung. Zum Pyramidenanschub am Sonntag laden die Fürstenauer ab 14 Uhr an die alte Schule, die Beerwalder 14 Uhr an die Schule und die Hartmannsdorfer 15.30 Uhr an die Kirche ein. Hier singt der Männerchor, auch die Kita-Kinder sind mit einem Programm dabei. Im Weidegut Colmnitz beginnt der Pyramidenanschub am Sonntag 17 Uhr.

Schwib- und Lichterbögen werden feierlich in Betrieb genommen

Etwas anders starten die Reichstädter und Ruppendorfer in die Adventszeit. Hier werden Schwibbögen entzündet. Die Reichstädter laden dazu am Sonnabend, 16 Uhr, an die Windmühle. Dazu treten der Grundschulchor Dippoldiswalde-Reichstädt und das Bläserquartett der Weißeritztalmusikanten auf. Die Ruppendorfer treffen sich am Sonnabend, 16.30 Uhr, im dortigen Pfarrhof. Das Programm wird vom Schulchor und vom Posaunenchor gestaltet.

Fünf kleine und große Weihnachtsmärkte laden ein

An diesem Wochenende werden auch die ersten Weihnachtsmärkte eröffnet. Der Glashütter findet am Sonnabend und Sonntag statt. Dazu öffnen die Geschäfte auch am Sonntag. Hier die Höhepunkte des Marktes: Sonnabend, 14 Uhr Auftritt der Theatergruppe und des Schulchores, 14.30 Uhr Anschnitt des Riesenstollens, 14.30 Uhr Schauklöppeln und -schnitzen, 15.30 Uhr Programm mit Vera Münzberger und Uwe Becker, Ankunft des Weihnachtsmannes, 16 Uhr Auftritt der Bauchtanzgruppe der Grundschule, 16.30 Uhr Tanzstudio Zscharschuch mit „Die Wolke Nr. 7“, 17.30 Uhr Theaterfechter, 18.30 Uhr Livemusik mit „John live & Loop“; Sonntag 14 Uhr Programm der Kita Sonnenuhr, Geisinger Vugelbeern, 15 Uhr Kinderprogramm mit Clown Klaus, 16 Uhr Tanz der Altenberger Tanzgruppe Dance Crew, 17 Uhr Cajonspieler Hugo Dressler,

Auch in Geising findet ein zweitägiger Weihnachtsmarkt statt. Das Treiben spielt sich hier entlang der Hauptstraße ab. Das ist geplant: Sonnabend 14 Uhr Weihnachtskrippen- und Hobbymalerausstellung, Quiz für Kinder, 15 Uhr Basteln für Kinder, 16 Uhr Ankunft des Weihnachtsmannes, abends Christmas-Party; Sonntag 14 Uhr Weihnachtskrippen- und Hobbymalerausstellung, Quiz für Kinder, 14.30 Uhr Männergesangverein Lauenstein/Geising, 16 Uhr Ankunft des Weihnachtsmannes und 16.30 Uhr Grenzlandmusikanten.

Auch am Bahnhof in Malter findet ein Weihnachtsmarkt statt. Er beginnt am Sonnabend 14 Uhr, Kinder können ab 15 Uhr basteln. Ab 18 Uhr spielen die Schmiedeberger Musikanten. Am Sonntag öffnet der Markt 12 Uhr, 17 Uhr spielt der Posaunenchor Oelsa. An beiden Tagen kommt der Weihnachtsmann zwischen 15.30 und 16.30 Uhr. Kleinere Weihnachtsmärkte wird es am Sonnabend am Geißlerhaus in Bärenstein (ab 14 Uhr) und auf dem Sportplatz in Liebenau (ab 15 Uhr) geben. Hier spielt der Posaunenchor Liebenau auf.

Schellerhauer laden am Sonntag zum Bergaufzug ein

In Schellerhau laufen zum ersten Advent die Knappen auf. Der Bergaufzug beginnt 15.30 Uhr am Oberen Gasthof. Der ebenfalls stattfindende Weihnachtsmarkt wird um 13.30 Uhr am Platz bei Rümmlers eröffnet. Eine Stunde später wird hier der Riesenstollen angeschnitten. (SZ/mb)

