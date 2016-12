Glühwein bechern für Spielgeräte

Glühwein für die gute Sache hieß es zur Museumsnacht am 4. November in der Sparkassenfiliale Sebnitz. Das komplette Filialteam verkaufte Glühwein und Kinderpunsch – und das mit großem Erfolg. In wenigen Stunden kamen nicht nur rund 230 Euro in die Kasse, auch der Glühwein war restlos ausverkauft.

Jubeln dürfen nun 230 Schüler und 13 Lehrer der Grundschule Schandauer Straße in Sebnitz. Denn an sie geht der Erlös der Glühweinaktion. Die Ostsächsische Sparkasse Dresden legt sogar noch etwas drauf. „Unsere Kollegen in Sebnitz haben eine tolle Aktion ins Leben gerufen. Gern möchten wir daraus einen vorweihnachtlichen Nikolausstiefel füllen und den Betrag auf insgesamt 500 Euro aufstocken“, sagt Unternehmenssprecher Andreas Rieger.

Für die Schüler bedeutet das, dass sie bald neue Spielgeräte für die Pausenbeschäftigung bekommen, denn dafür soll das Geld verwendet werden. (SZ)

