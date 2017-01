Glühwein aus dem Genussland Ein Pulsnitzer Unternehmer reiste mit Spezialitäten zur Grünen Woche. Und macht seine Stadt ein bisschen bekannter.

Ria und Uwe Schirrmeister warben auf der Grünen Woche in Berlin für Pulsnitz und Spezialitäten aus der Stadt. © privat

Pfefferkuchen und Glühwein brachte der Pulsnitzer Druckereiunternehmer Uwe Schirrmeister vor zehn Jahren zusammen. Damals kreierte er sein Heißgetränk für den Pulsnitzer Pfefferkuchenmarkt. Mittlerweile stellt er seinen würzigen Tropfen in Zusammenarbeit mit der Kelterei Kühne in Reichenbach her und verfeinerte ihn.

Nun reisten Schirrmeisters erstmals mit dem Pulsnitzer Pfefferkuchen-Frucht-Glühwein zur Internationalen Grünen Woche nach Berlin. Dort präsentierten der Pulsnitzer und seine Frau Ria ihr Getränk am Stand der Marketinggesellschaft Oberlausitz MGO in Halle 21b. Umgeben von Ständen aus dem Erzgebirge und der Sächsischen Schweiz aus dem „Genussland Sachsen“ . Zu dem gehört Pulsnitz ganz bestimmt.

So habe er die Chance genutzt, erklärt Uwe Schirrmeister, mit Händlern zu sprechen und Kontakte zu knüpfen. Zu möglichen Partnern, die auch auf Weihnachtsmärkten unterwegs sind und vielleicht Interesse am Schirrmeisterschen Trunk haben. Aber er sei auch nach Berlin gefahren, um für Pulsnitz zu werben. So verteilten Schirrmeisters Infomaterial und machten schon kräftig Werbung für den nächsten Pulsnitzer Pfefferkuchenmarkt und die Initiative „Lausitz schmeckt“. Die schmeckt natürlich auch nach Pfefferkuchen. „Wenn ich als Pulsnitzer zur Grünen Woche gehe, dann kann es ja nicht ohne Pfefferkuchen sein“, so Uwe Schirrmeister. Aus zwei Handwerksbetrieben habe er Spezialitäten zum Verkosten dabei gehabt. Aber auch Prospekte für Pulsnitz und den Oberlichtenauer Bibelgarten hatten Schirrmeisters für die Besucher dabei und sahen sich so als Botschafter für ganz Pulsnitz.

Gelungene Messepremiere

Es sei mal ein ganz anderes Podium in Berlin gewesen, so Schirrmeister. Genau richtig, um das Pfefferkuchengetränk einem großen Publikum aus ganz Deutschland und darüber hinaus zu präsentieren. Überrascht habe ihn, dass auch viele Besucher hier aus der Region Bautzen, Bischofswerda, Kamenz, ja auch aus dem Nachbarort Ohorn für eine Kostprobe an seinem Stand vorbeigekommen seien. Uwe Schirrmeister: „Auch wenn Glühwein mehr zur Weihnachtszeit passt, ließen es sich viele Besucher nicht nehmen, das Pulsnitzer Getränk zu probieren.“ Trotz der Wärme in der Messehalle. Und dann seien viele Flaschen in den meist schon gut gefüllten Einkaufstüten verschwunden. Passend zur Grünen Woche mit Sonderetikett.

Schirrmeisters sind zufrieden mit dem Abstecher in die Bundeshauptstadt. Es sei eine gelungene Messepremiere gewesen.

