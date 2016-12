Glühende Früchte zum Fest Das Jahr auf Gut Pesterwitz sollte mit einem besonderen Wein ausklingen. Nun wird mit einem anderen Tröpfchen angestoßen.

Heißer Tropfen: Kathleen Roll vom Gut Pesterwitz zeigt den Glühwein, der dieses Jahr zum ersten Mal im Hofladen angeboten wird. © Andreas Weihs

Zum weihnachtlichen Festessen gehört ein guter Tropfen. Wer zum Festtagsschmaus einen regionalen Wein anbieten möchte, wird beim Gut Pesterwitz fündig. Im Hofladen des Familienbetriebs findet sich eine reichliche Auswahl an Weinen aus eigenem Anbau. Nur einer fehlt in den Regalen: die Beerenauslese. Die wollte Chef und Winzer Lars Folde dieses Jahr als besonderes Highlight anbieten. Der edelsüße und rare Prädikatswein sollte die außerordentlich gute Ernte in diesem Jahr krönen.

Die Zeichen für eine Weinspezialität wie die Beerenauslese standen zunächst auch gut. Die Ernte fiel bestens aus und die ersten Tage im Oktober versprachen viel Sonne. Lars Folde entschied deshalb, einen Teil der Trauben der Sorte Solaris etwas länger hängenzulassen. Die überreifen Beeren sollten später die für die Beerenauslese typische leichte Fäule, die Edelfäule, bekommen. Doch schon kurze Zeit schlug das Wetter um. Zu viel Regen ließen die Oechsle-Werte, also den Zuckergehalt der Trauben, sinken. Auf die aber kommt es bei der Beerenauslese an. „Es hat dann leider nicht gereicht“, sagt Lars Folde. „Wir haben den Wein deshalb doch nicht länger hängen lassen“, sagt er. Enttäuscht über das missglückte Experiment ist der Winzer nicht. Denn die Arbeit war nicht umsonst. „Für eine Auslese sind die Trauben trotzdem gut geeignet“, sagt Lars Folde.

Der Renner im Hofladen

Und außerdem gibt es ja noch andere feine Tröpfchen im Hofladen. So haben sich die Foldes dieses Jahr noch an einer anderen alkoholischen Köstlichkeit probiert. Und die ist geglückt. So bietet das Gut Pesterwitz zum ersten Mal einen Glühwein an. Nicht aus Weintrauben, dafür aber aus hofeigenen Früchten. Dazu wurden in einer Kelterei ein Wein aus dem Saft der dieses Jahr geernteten Erdbeeren und ein Wein aus den Sauerkirschen hergestellt. Beides vermischt und versetzt mit einer weihnachtlichen Gewürzmischung ist dieses Jahr der Renner im Hofladen in Pesterwitz. Knapp drei Euro kostet eine Falsche des roséfarbenen Tropfens.

Mal sehen, was sich Foldes im nächsten Jahr für Kreationen einfallen lassen. Vielleicht klappt es ja dann mit der Beerenauslese. Dass das in Pesterwitz durchaus möglich ist, zeigt ein Blick auf frühere Jahrgänge. 2007 gelang den Foldes schon einmal eine Beerenauslese.

zur Startseite