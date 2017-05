Glückwunsch nach Westewitz Die Meisterschaft ist praktisch entschieden. Im Kampf um den Auf- und gegen den Abstieg bleibt es dagegen spannend.

Der Döbelner Lok-Spieler Michael Engler (links) versucht gegen den Harthaer A-Junioren-Spieler Paul Klimsch an den Ball zu kommen, der kurz vor der Pause den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich erzielte. © Dietmar Thomas

Sie werden es nicht gerne hören wollen. Die sportlich Verantwortlichen des SV Medizin Hochweitzschen. Das muss so sein, das ist ihr Job! Doch in Anbetracht von fünf Punkten Vorsprung und der um elf Treffern besseren Tordifferenz gegenüber Verfolger SV Medizin Zschadraß und sogar 23 gegenüber dem BC Hartha ist den Westewitzern wohl zumindest inoffiziell zur Meisterschaft zu gratulieren. Denn sollten sie diese nicht bereits nach Pfingsten beim direkten Aufeinandertreffen mit dem Tabellenzweiten SV Medizin Zschadraß perfekt machen, dann wohl spätestens zu Hause im letzten Saisonspiel gegen den ESV Lok Döbeln.

Spannender als die Titelvergabe ist dagegen die Frage: Wer steigt auf? Die Mediziner aus Hochweitzschen, die vor über 100 mitgereisten begeisterten Anhängern in Klinga-Ammelshain 3:0 gewannen, nicht, denn die haben verzichtet. Und die Mediziner aus Zschadraß wollen ihr Aufstiegsrecht nach Informationen des Döbelner Anzeigers nur als Meister wahrnehmen. Das ist dann wohl die Chance für den BC Hartha, der sich mit einem 6:2 (2:2)-Sieg gegen seinen Angstgegner ESV Lok Döbeln wieder auf den dritten Platz vorgeschoben und nun durchaus noch die Vizemeisterschaft im Blick hat.

Anfangsphase ohne Höhepunkte

Bei großer Hitze fiel es dem Gastgeber in der Anfangsviertelstunde schwer, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Erst ein schnell ausgeführter Einwurf ermöglichte Lukas Elendt, unbedrängt zum 1:0 einzuschieben. Doch die Großbauchlitzer ließen sich davon nicht beeindrucken, konterten immer wieder und kamen durch Matthias Engler in der 24. Minute zum Ausgleich. Als Toni Jörg Beyersdorf nach 40 Minuten gar das 1:2 markierte, zeigten sich die Gastgeber gereizt und machten Druck nach vorn. Paul Klimsch war es vorbehalten, mit dem Pausenpfiff eine Ecke zum hochverdienten Ausgleich zu nutzen. Nach dem Seitenwechsel wusste der BC, die rund 60 Zuschauer mehr zu begeistern. Die Männer um Spielertrainer Benjamin Bamburski nahmen die Sache ernst, drängten die Döbelner immer wieder an den eigenen Strafraum und Jan Herberger markierte die Führung. Nach der Hereinnahme des jungen Nick Kouba beherrschte der BC immer mehr das Mittelfeld, setzte seine Außenstürmer gut ein und erhöhte folgerichtig durch Toni Fischer und Elendt per Elfmeter auf 5:2. Den Schlusspunkt zum verdienten, aber etwas zu hoch ausfallenden Sieg der Blau-Gelben setzte David Kaulich mit einem Eigentor zum 6:2.

Schützenhilfe bekamen die Harthaer vom Hohnstädter SV, die in Zschadraß einen 0:2-Rückstand aufholten und beim 2:2 einen Punkt entführten. „Diese Punkteteilung fühlt sich wie eine Niederlage an“, war aus dem Zschadraßer Lager zu hören, denn damit blieben zwei wertvolle Punkte im Meisterschaftskampf liegen, sodass der Titel, selbst bei einem Sieg im direkten Aufeinandertreffen mit den Westewitzern, nur noch mit riesiger Schützenhilfe möglich ist.

Am Tabellenende hat Blau-Weiß Altenhain mit einem 1:1 gegen die SpG Döbelner SC II/Mochau zwar einen Punkt geholt, doch der reichte nicht, um den beim FSV Dürrweitzschen mit 1:3 (0:1) verlierenden VfB Leisnig vom vorletzten Platz zu verdrängen. Während die Obstländer nach diesem Heimsieg mit sechs Punkten Vorsprung kommende Saison relativ sicher Kreisliga A spielen, müssen die Bergstädter noch bangen.

Leisniger haben es selbst in der Hand

Allerdings haben sie es am kommenden Spieltag selbst in der Hand, alle Fronten zu klären, würde ein Sieg im direkten Aufeinandertreffen mit den Altenhainern den sicheren Klassenerhalt bedeuten. Liefe es dann andersherum, kämen schwere Zeiten auf die Leisniger zu, denn deren abschließende Aufgabe beim BC Hartha erscheint ungleich schwerer als die der Altenhainer, die die SpG Zschaitz/Ostrau II empfangen. Allerdings kommt es bei diesem Gegner immer wieder auf die Tagesform an. So folgte dem 0:7 zu Hause gegen Zschadraß ein 4:1-Sieg bei den eigentlich so heimstarken Gleisbergern. Bereits zur Pause lagen die Jahnataler durch Treffer von Edmilson Gomes (10.), Johann Kowalski (22./25.) und Marek Schönfelder (45.), praktisch uneinholbar vorn. Die Gäste kontrollierten auch den zweiten Abschnitt des Spieles, ohne dass Zählbares heraussprang. Dagegen betrieben die Gleisberger, bei denen wenig zusammenlief, Ergebniskosmetik und kamen durch Tom Schubert per Foulelfmeter zum Ehrentreffer. (DA/msc/rsc/jha)

