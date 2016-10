Glückwunsch, Hiltrud Snelinski Rammenaus Bürgermeisterin wird am Sonnabend 65. Sie feiert im Dirndl mit ihrem Dorf.

Rammenaus Bürgermeisterin Hiltrud Snelinski. © Archivfoto: Steffen Unger

Um den großen Rummel kommt sie nicht herum: Rammenaus Bürgermeisterin Hiltrud Snelinski wird am Sonnabend 65. Familie, Freunde, Gemeinderäte, Vereins- und Firmenchefs gratulieren. Und spätestens am Abend feiert das ganze Dorf mit ihr auf den „Rammschen Wiesn“, der lustig bunten Kirmesveranstaltung im Erbgericht. Dann trägt die Gemeindechefin Dirndl und eröffnet die Sause mit dem Bieranstich. Am Freitag erwischte die SZ Hiltrud Snelinski am Handy in der Küche beim Kuchenbacken für ihre Feier und die Kirmes. Wie lange sie noch als ehrenamtliche Bürgermeisterin arbeitet? „Ich weiß es noch nicht. Es gibt ein paar Dinge, die ich noch erledigen will. Den Straßenbau zum Beispiel.“ Dennoch wolle sie mit 65 etwas kürzertreten. Von der SZ alles Gute! (cm)

