Glückwünsche zum 100. Geburtstag Martha Schulze feiert im Pflegestift Oberland und blickt auf ein Jahrhundert zurück.

Die hundertjährige Martha Schulze (links) mit ihrer Tochter Elke Maiwald und Wilfried Hanke, der als Vertreter der Stadt Ebersbach-Neugersdorf die Glückwünsche überbracht hat. Foto: Thomas Eichler © thomas eichler

Seit April 2011 ist der Wohnbereich Hainberg im Pflegestift Oberland in Ebersbach das Zuhause für Martha Schulze. Am Sonnabend hat sie mit ihrer Familie dort ihren 100. Geburtstag gefeiert. Dafür ist extra eine schöne Festtafel im Speiseraum hergerichtet worden. Im Pflegestift fühlt sich Martha Schulze wohl. Sie hat gern Leute um sich, sagt sie. Die Hundertjährige blickt auf ein arbeitsreiches Leben zurück. Viele Jahrzehnte lang war sie im Stahlwerk Riesa tätig. Dort hat sie in Schichten an Drehmaschinen gearbeitet. „Und ich war selten krank“, hebt sie hervor. Ihren Mann hatte sie schon früh verloren, er fiel im zweiten Weltkrieg. „So musste ich mich mit Sohn und Tochter allein durchschlagen“, erinnert sie sich. (SZ/gla)

zur Startseite