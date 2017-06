Glückwünsche vom Peiniger Herbert Feuerstein war Chefredakteur, Reisereporter, Comedy-Autor, Schauspieler und Musiker. Heute wird er 80.

Herbert Feuerstein hat in seinem Künstlerleben so ziemlich alles ausprobiert, was ihm eine Bühne bot. Und das meist mit großem Erfolg. © dpa

Herbert Feuerstein gibt keine Interviews zu seinem heutigen 80. Geburtstag. Er hat sich weitgehend ins Privatleben zurückgezogen. Dafür will aber sein langjähriger Sketch-Partner Harald Schmidt etwas sagen. Was fällt ihm als Erstes ein, wenn er an Herbert Feuerstein denkt? „Frauen.“ Immerhin ist der Mann in dritter Ehe verheiratet, und seine derzeitige Frau ist 35 Jahre jünger als er.

Die Gegensätzlichkeit des „Schmidteinander“-Duos war wohl das wesentliche Erfolgsrezept der Sendung. Hier der für seine Schlagfertigkeit und Bosheit gleichermaßen bekannte Zyniker Schmidt, dort der verschmitzte Feuerstein, der sich stets in Bescheidenheit übt und versichert, er sei selbst kein Fan von sich selbst: „Ich kann mich nicht sonderlich leiden.“

Dementsprechend war es auch eher Schmidt, der in der anarchischen WDR-Serie die Pointen bekam und die Lacher einsammelte. Feuerstein kassierte die Schläge. „Ich glaube, er hat es überwiegend genossen“, meint Schmidt.

Das könnte sogar stimmen, denn das Fanpost-Aufkommen bewies, dass sich die Zuschauer mit dem Underdog Feuerstein identifizierten. Außerdem, so berichtete er selbst einmal, profitierte er von Schmidts Trägheit: „Schmidt wurde relativ schnell faul und ließ mich alles schreiben, dadurch konnte ich die Inhalte an mich ziehen.“

Feuerstein hat aber noch vieles andere gemacht. Der Liebe wegen verschlug es den Österreicher mit abgebrochenem Musikstudium einst nach New York, wo er als Korrespondent arbeitete. 1973 Chefredakteur der deutschen Ausgabe der Satire-Zeitschrift „MAD“. Er gilt als Erfinder wegweisender Comic-Vokabeln wie „Hechel“, „Ächz“ und „Würg“. 1986 bekam er seine erste TV-Show, 1994 erhielt er einen Bambi für seine „anarchistische Originalität“ und den „hemmungslosen Mut zum Chaos“. Nach „Schmidteinander“ nutzte Feuerstein seine Möglichkeiten – in Operetten und Theaterstücken, als Ratefuchs und als Reporter. Nebenbei schrieb er Bücher.

Was wünscht ihm Schmidt zum Geburtstag? „Ewiges Leben“, sagt der Katholik, wohl wissend, dass Feuerstein überzeugter Atheist ist. Schmidts Begründung: „Strafe muss sein.“ (dpa)

zur Startseite