Glücksklee mit Segen

Die Kinder, Jugendlichen und Helfer der Ferienwoche schossen ein besonderes Abschiedsfoto. Sie stellten sich im Kirchhof zu einem Glücksklee zusammen. © Anja Pfanne

Die Religiöse Kinderwoche der Katholischen Kirchgemeinde in Kamenz stand in diesem Jahr unter der Überschrift „Unser Leben – ein Geschenk“. Die 68 Kinder sprachen über ihre Geburtstage, beschäftigten sich mit ihren Namen und deren Bedeutung und feierten einen irischen Tag. „Die Kinder haben auf das Wirken des Heiligen Patrick geschaut und ein Programm im Altenheim St. Georg und im Krankenhaus aufgeführt“, sagt der Kamenzer Pfarrer Steffen Börner. 20 Erwachsene und Jugendliche unterstützten die Gemeindepädagogin Elisabeth Lukasch bei der Vorbereitung und Durchführung der Woche.

Die Katholische Kirchgemeinde bietet immer in der ersten Sommerferienwoche ein Programm für die Ferienkinder aus Kamenz und Umgebung ab der ersten Klasse an. Eigentlich ist ein Tag der Woche fürs Baden im Bischheimer Freibad reserviert. Dieser Ausflug musste in diesem Jahr allerdings ausnahmsweise wegen der kühlen Temperaturen ausfallen. (SZ/pre)

