Glücksbringer und Unheilsboten Auf Burg Mildenstein hat eine neue Vortragsreihe Premiere. Aber nicht nur die.

Mit hintersinnigem Humor eröffnete Gästeführer Michael Kreskowsky eine neue Veranstaltungsreihe auf der Burg Mildenstein unter dem Titel „Erlesene & humorvolle Geschichte(n) am Kamin“. Der wurde dafür auch zum ersten Mal angezündet. © André Braun

Mit vierblättrigen Kleeblättern, Hufeisen, Schornsteinfegern, Freitag dem 13. und anderen Glücksbringern und Unheilsboten beschäftigte sich Gästeführer Michael Kreskowsky in einem Vortrag in der Fürstenstube der Burg Mildenstein. Seine Ausführungen bildeten den Auftakt zur neuen Vortragsreihe „Erlesene und humorvolle Geschichte(n) am Kamin“.

Humorvoll ging es dann auch zu. Nicht umsonst hatten die Organisatoren für das Thema um Unglücksboten und Glücksbringer Freitag, den 13. gewählt. „Aberglaube ist eine Standpunktsuche“, sagte Michael Kreskowsky zu Beginn. Woher er kommt, ist unbekannt. Er ist einfach entstanden, meist im Mittelalter. „Der Mittelpunkt der Welt war damals Jerusalem“, so Kreskowsky. „Die Menschen glaubten deshalb, dass aus dem Osten das Gute und aus dem Westen das Böse kommt.“ Um sich vor dem Bösen zu schützen, hatten die Kirchen im Mittelalter keine Eingänge nach Westen. Außerdem sollten Gesichter an den Fassaden, Wasserspeier in Form von Tieren und andere Verzierungen die bösen Geister von den Kirchen fernhalten. Auch Kirchtürme galten als Bollwerk gegen das Böse.

„Dass Freitag, der 13., als Unglückstag angesehen wird, kommt aus Amerika“, meinte Michael Kreskowsky, der seinen Vortrag mit Bildern untermalte. „1927 gab es dort den Schwarzen Freitag, die große Börsenkatastrophe. „Außerdem hat Judas, der 13. Jünger, Jesus verraten.“ Dass in Flugzeugen die Sitzreihe mit der Nummer 13 fehlt, dass es auf der Bedientastatur in Hochhausfahrstühlen oft keine Nummer 13 gibt, die Horoskope in den Zeitungen und die zahlreichen Esoterikangebote zeugen davon, dass der Aberglaube bis heute nicht ausgestorben ist. Wer glaubt nicht, dass es Unglück bringt, wenn eine schwarze Katze den Weg kreuzt, oder dass das Finden eines vierblättrigen Kleeblatts oder eines Hufeisens Glück verheißt?

Aberglaube zieht sich durch alle Bereiche des täglichen Lebens. Dabei sind auch Beerdigungen, Hochzeiten sowie die Arbeit der Bauern und anderes nicht ausgenommen.

Besonders verbreitet ist der Aberglaube bei Seeleuten. Davon zeugen Geschichten um den Klabautermann sowie, dass auf Schiffen im Mittelalter Frauen als Unglücksbringer verpönt, Katzen aber als Glücksbringer erwünscht waren, und dass mancher Kapitän auch heute noch vor dem Auslaufen eine Münze ins Meer wirft. Das Geldstück soll den Meeresgott gnädig stimmen und für eine gute Reise sorgen.

Auch Schauspieler neigen verstärkt zum Aberglauben. So gilt es beispielsweise bei ihnen als Sitte, sich vor der Veranstaltung dreimal über die Schultern zu spuken und „Toi, Toi, Toi!“ zu wünschen. Glück verheißt es auch, wenn die Generalprobe eines Stücks misslingt. Zu der Veranstaltung mit Michael Kreskowsky waren 40, meist ältere Zuhörer auf die Burg Mildenstein gekommen. Für sie gab es nicht nur die Premiere der neuen Veranstaltungsreihe. Sie erlebten auch zum erste Mal, dass der Kamin in der Fürstenstube angezündet wurde.

