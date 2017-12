Glücklos in der Hauptstadt

Diesen Foulelfmeter von Viktorias Kapitän Ümit Ergidi kann Bautzens Keeper Maik Ebersbach nicht entschärfen. Er sprang in die falsche Ecke und kassierte noch vor der Pause das vorentscheidende 2:0. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Budissa Bautzen geht mit 21 Punkten in die Rückrunde der Fußball-Regionalliga Nordost und hat damit drei Zähler mehr auf dem Konto als in der gesamten Vorsaison. Das letzte Hinrundenspiel verloren die Spreestädter am Dienstagabend vor 187 Zuschauern bei Viktoria Berlin mit 0:3 (0:2). Damit endete auch das dritte Gastspiel in der Hauptstadt ohne Erfolg für die Spreestädter, die zuvor schon beim BFC Dynamo und bei Hertha BSC II verloren hatten.

In der anschließenden Pressekonferenz machte sich Budissas Trainer Torsten Gütschow Luft: „Es ist eine absolute Frechheit, dass der Verband mit diesem kurzfristig angesetzten Nachholtermin dafür sorgt, dass ein Amateurverein wie Budissa Bautzen drei Spiele in sieben Tagen bestreiten muss. Meine Spieler gehen bis mittags arbeiten, dann fahren wir nach Berlin, spielen abends und am nächsten Morgen stehen die ersten meiner Jungs um fünf Uhr schon wieder auf. Und bis zum Derby gegen Neugersdorf bleiben uns gerade mal zwei Tage Vorbereitung.“

Damit war auch beantwortet, warum Gütschow auf bewährte Stammkräfte wie Kevin Bönisch und Tony Schmidt zunächst verzichtete. „Sie spielen am Freitag wieder von Anfang an und da brauche ich sie in bester körperlicher Verfassung. Ich kann nur sagen, herzlichen Dank an den NOFV.“

Stammstürmer kommen erst später

Gütschow, der kaum zu beruhigen war, wechselte seine beiden Offensivspieler – die bei ihm eigentlich gesetzt sind – erst zur zweiten Halbzeit ein, „aber da war das Kind ja schon in den Brunnen gefallen“. Budissa geriet im Stadion in Lichterfelde schon nach fünf Minuten durch einen Abwehrschnitzer in Rückstand. Routinier Karim Benyamina, in Dresden geboren, überwand Torhüter Maik Ebersbach.

Den Bautzener Ausgleich verpasste Jonas Krautschick, der freistehend am Berliner Keeper Kühn scheiterte (12.). Auch Josef Müller verpasste das 1:1 (28.), was Gütschow später bemängelte: „Wir vergeben zu viele Chancen. Dieses Problem müssen wir in der Winterpause angehen.“ Mit dem 2:0 durch Viktorias Kapitän Ümit Ergidi, der einen von Pavel Patka an Abu Bakarr Kargbo verwirkten Foulelfmeter verwandelte (31.), war die Partie praktisch schon vor der Pause entschieden.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff verpasste Tobias Heppner die dritte Tormöglichkeit für Bautzen. Er scheiterte an Kühn (41.). „Wir hatten drei Riesendinger und müssen daraus zwei Tore machen“, ärgerte sich Gütschow. Nach dem Seitenwechsel verzeichneten die Budissen Feldvorteile, aber auch der dritte Treffer ging auf das Konto der Gastgeber. Der starke Kargbo markierte das 3:0 (76.).

Bereits am Freitagabend beginnt die Rückrunde in der 4. Liga. In Bautzen wird der FC Oberlausitz zum Derby erwartet. Die Neugersdorfer hatten das erste Aufeinandertreffen mit 3:0 gewonnen.

Budissa spielte mit: Ebersbach - Kunze, Hoßmang, Patka, Mack - Müller, Kloß, Pfanne, Heppner (67. Milde) - Krautschick (46. Bönisch) und Gehrmann (46. Schmidt).

