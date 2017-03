Floorball – Bundesliga Südost Glück im Unglück Trotz eine Heimniederlage zu ihrem Saisonabschluss haben die Döbelner UHC-Cracks den dritten Tabellenplatz sicher.

Philipp Zschögner (hinten) beobachtet, wie sich Magnus-Ernst Scholz vorm Dresdner Tor in Szene zu setzen versucht. © Dietmar Thomas

Trotz einer 5:6-Niederlage nach Verlängerung hatten die Floorballer des UHC Döbeln allen Grund zum Jubeln: Der eine Punkt, den das Ergebnis bescherte, bedeutet, dass die Muldenstädter in der Endabrechnung mit 23 Punkten den dritten Platz nicht mehr verlieren können, auch wenn Gegner Unihockey Igels Dresden (19 Punkte) noch ein Spiel zu bestreiten hat.

In einem sehr abwechslungsreichen Match gingen die Döbelner im zweiten Drittel mit 3:1 in Führung. Im letzten Durchgang starteten die Gäste dann allerdings eine Aufholjagd und schafften fünf Minuten vor der Schlusssirene den Ausgleich. In der achten Minute der Verlängerung hatten die Dresdner dann mehr Glück und erzielten das Golden Goal. „Wir hatten auch Chancen, Tore zu erzielen, haben diese aber nicht genutzt. Am Ende hatten wir Glück im Unglück, was die Platzierung angeht. Allerdings wollten wir unseren Fans im letzten Spiel einen Sieg schenken. Dass es damit nicht geklappt hat, ist schade, aber eben nicht mehr zu ändern“, sagte UHC-Kapitän Max Thomas. (DA/dwe)

