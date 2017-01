Glück im Unglück Ein Familienvater kam in Löwenhain von der Straße ab und landete in einem Straßengraben. Ein Dresdner kommt dem Pirnaer zu Hilfe.

Der BMW-Fahrer konnte sich nicht mehr allein aus seiner misslichen Lage befreien. © SZ/Gundula John-Frisch

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit wurde einem Pirnaer Familienvater zum Verhängnis. Der Fahrer eines SUV BMW X 3 fuhr am Sonntagmittag im Altenberger Ortsteil Löwenhain auf der Hauptstraße, Höhe Ortsausgang, in Richtung Liebenau, als er nach rechts von der Straße abkam und in einem Straßengraben landete. Aus dieser misslichen Lage konnte sich der Fahrer nicht mehr selbst befreien. „Ich wollte nur kurz meiner kleinen Tochter etwas zu essen geben und war nur mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs, da war es schon passiert“, berichtet der Familienvater. Er hatte dennoch Glück im Unglück: Ein vorbei fahrender Dresdner bot sofort seine Hilfe an. Da der BMW nur mit schwerem Geschütz befreit werden konnte, kam der VW-Bus genau richtig. Der mit Allradantrieb und Differentialsperre ausgestattete Bus nahm sich der Herausforderung an. Ein Löwenhainer Anwohner half mit einem Abschleppseil aus. Dieses wurde kurzerhand an beiden Fahrzeugen befestigt und der Bus zog den BMW rückwärts aus dem Graben heraus. Sichtlich glücklich war der Familienvater, der vom Skifahren mit seiner kleinen Tochter aus Altenberg kam, als er seine Fahrt unbeschadet in Richtung Pirna fortsetzen konnte. Auch der Dresdner war bei dem herrlichen Winterwetter ins Osterzgebirge gefahren, um auf dem Geisinger Hang mit seiner Familie zu rodeln. (SZ/gj)

