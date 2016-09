Glück im Lehrstellen-Endspurt Lucas Gierth aus Niesky suchte lange nach der passenden Lehre. Ihm gelang, worauf über 700 Jugendliche noch hoffen.

Lucas Gierth hat bei Chef Jörg Daubner in der Küche des Restaurants Obermühle in Görlitz eine Lehrstelle als Koch gefunden. © Nikolai Schmidt

Niesky/Görlitz. Lucas Gierth hat doch noch einen Ausbildungsplatz für seinen Wunschberuf erhalten. Im Görlitzer Restaurant Obermühle startet der 16-Jährige im letzten Moment eine Koch-Lehre. Dass er im Nieskyer Ortsteil See nicht gerade nahe dran wohnt, stört ihn weniger: Er hat Verwandte in Görlitz, wo er auch mal übernachten kann.

Lucas, der schon als Kind gern in der Küche half, profitiert davon, dass es mit einem anderen Lehrling nicht klappte. „Für solche Fälle halte ich immer Bewerbungen in Reserve“, erklärt Jörg Daubner, sein Ausbilder und zugleich Inhaber der Obermühle. So kommt zu seinen 14 Mitarbeitern in Küche, Service, Pension, Büro und Fahrdienst nun also ein Azubi – auch wenn in ganz Sachsen insgesamt das Interesse an Koch- und Gastro-Berufen rückläufig ist.

Mit dem Lehrvertrag für Lucas Gierth kann die Arbeitsagentur ihre Statistik wieder ein Stück weit korrigieren. Denn am Tag des Lehrbeginns 2016, am 1. September, waren 805 der 2 731 Oberlausitzer Ausbildungsstellen noch unbesetzt, hatten von 3 659 Bewerbern 706 noch keine Lehrstelle. „Wer bisher keinen Ausbildungsvertrag hat, sollte sich schnell bei der Berufsberatung der Arbeitsagentur melden“, sagt deshalb Agentursprecherin Iris Hoffmann. Noch gäbe es Chancen, vor allem für Zerspanungsmechaniker, Köche, Restaurantfachleute, Bäcker, Anlagenmechaniker Sanitär/Heizung/Klimatechnik, Maschinen- und Anlagenführer, Mechatroniker, Verfahrensmechaniker Kunststoff/Kautschuk sowie Industriemechaniker.

Der Arbeitsagentur und den kommunalen Jobcentern ist klar, dass eigentlich jeder seine Stelle haben müsste. Dass manche Jugendliche noch ohne Lehrvertrag sind, kann die unterschiedlichsten Gründe haben. „Insgesamt bleiben letztlich in Ostsachsen nur ganz wenige Plätze unbesetzt“, sagt Iris Hoffmann. Die Zahl der 706 noch unversorgten Mädchen und Jungen, ohnehin 173 weniger als voriges Jahr, purzelt in diesen Tagen schnell. Denn oft stecken Mehrfachbewerbungen dahinter, wo schlicht und einfach der eine oder andere Rücklauf vergessen wurde. Oder die Betreffenden haben sich für eine andere Möglichkeit entschieden, beispielsweise für ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr.

Solche Freiwilligendienste eröffnen Einblicke in die Berufswelt und werden in vielen Studiengängen oder Ausbildungen als Praktikum oder Wartezeit anerkannt. Dennoch versuchen die Jobvermittler, noch so viele Lehrstellen wie möglich aktuell zu besetzen. „Bis Ende Oktober ist das noch machbar, dann kann man den vorausgegangenen Stoff nicht mehr aufholen“, erläutert die Sprecherin der Arbeitsagentur. Auch für Betriebe böten sich noch Möglichkeiten, junge Menschen zu Fachkräften auszubilden. Nicht immer seien die Schulnoten ausschlaggebendes Kriterium. „Mit den ausbildungsbegleitenden Hilfen der Agentur für Arbeit Bautzen können Defizite in Theorie und Praxis von Beginn der Ausbildung an ausgeglichen werden.“

So sieht es auch Peter Schubert, Bezirksvorsitzender der IG Bau. „Auf dem Bau im Kreis Görlitz geht noch was, wir haben noch offene Azubi-Stellen, die bei der Arbeitsagentur gemeldet sind“, informiert er. In ganz Sachsen sind sogar 330 unbesetzte Lehrstellen in der Bauwirtschaft registriert. Auch Schubert appelliert an die Görlitzer Unternehmer, Zeugnisnoten nicht überzubewerten: „Es ist wichtig, auch jungen Menschen eine Chance zu geben, die keine Musterschüler waren, aber bereitwillig ins Berufsleben starten wollen.“ Er betont das vor dem Hintergund, konkret von zehn Jugendlichen Kenntnis zu haben, die bislang vergeblich versucht hätten, einen Ausbildungsplatz im Hoch- oder Tiefbau der Region Görlitz zu bekommen.

Was aber machen jene, die auch Ende Oktober noch ohne Lehrstelle sind? „Generell gilt: Die Berufsberatung der Arbeitsagentur bietet auch dann Hilfe an“, versichert Iris Hoffmann. Dann könne auf jeden Fall das Jahr bis zur nächsten Bewerbungsphase sinnvoll genutzt und der eigene Lebenslauf aufgewertet werden. Zu den Alternativen gehört unter anderem der Besuch weiterführender Schulen. Am Beruflichen Schulzentrum „Christoph Lüders“ in Görlitz zum Beispiel gibt es das Berufsgrundbildungs- oder Berufsvorbereitungsjahr.

Ohnehin hat der Start für den nächsten Lehrjahresbeginn schon begonnen. Angebotskataloge sind auf dem Markt, es gibt Präsentationen wie am 22. Oktober den „Tag der regionalen Ausbildung“ im Bildungszentrum Neugersdorf, wo 30 Unternehmen aus dem Landkreis ihre Azubi-Plätze für September 2017 vorstellen.

Telefon Berufsberater Arbeitsagentur: 03591 661410

