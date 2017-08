Glück im Horst Die Störche im Landkreis brüteten dieses Jahr besonders erfolgreich – trotz einiger Schicksalsschläge und Bruchpiloten.

zurück Bild 1 von 2 weiter Possi kann zufrieden sein. Der Weißstorch, wie er im Bannewitzer Ortsteil Possendorf genannt wird, kann diesen Sommer zwei flügge gewordene Jungtiere aus dem Horst gen Süden schicken (hier bei der Fütterung im Juni zu sehen). Ein weiterer junger Storch fiel aus dem Nest am Schornstein neben der Grundschule, verfing sich dort und musste von der Freiwilligen Feuerwehr mit der Drehleiter herunter geholt werden. Für ihn gab es leider keine Rettung. Foto: Andreas Weihs



So viel Glück in der Liebe hatten sie schon lange nicht mehr. 28 Jungtiere zogen die Weißstörche im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in diesem Sommer auf – ein Spitzenwert. Zum Vergleich: 2016 wurden nach Angaben der Naturschützbehörde im Pirnaer Landratsamt in den insgesamt 15 Nestern im Landkreis nur 20 Jungvögel flügge, zuvor noch weniger. Die diesjährige Erfolgsquote zeugt aber nicht nur von fruchtbarer Liebe, sondern auch von günstigen Witterungsverhältnissen und vor allem von ausreichend Nahrung. „Das Angebot an Mäusen war gut“, resümiert Umweltamtsleiterin Birgit Hertzog. Auch Schlangen, Frösche und andere Leckereien füllten die Mägen der Jungtiere.

Besonders erfreulich ist für die Naturschutz-Expertin die Entwicklung auf dem Horst in Helmsdorf bei Stolpen. „Nach langem Warten wurde die Nisthilfe endlich besetzt“, sagt Hertzog. Die Brut war sogar im ersten Versuch erfolgreich: Zwei kleine Störche guckten alsbald aus der Kinderstube. Den größten Erfolg beim Brüten hatten dieses Jahr die Störche in Reinholdshain, einem Ortsteil von Dippoldiswalde. Fünf junge Vögel klapperten im Horst auf dem Schornstein neben der örtlichen Förderschule. Doch die Großfamilie schien mit der Kinderschar überfordert zu sein. „Ein Altstorch zeigte Ende Juni ein Verhalten, das auf extreme konditionelle Probleme hindeutete“, erzählt Birgit Hertzog. Statt im Horst habe er sich nachts auf einer Wiese aufgehalten. Mitunter setzte er sich sogar. Personen ließ er bis auf vier Meter an sich heran. Da die Naturschützer befürchteten, dass der verbliebene Altstorch die Aufzucht der fünf Jungvögel nicht allein schafft, holte die Behörde drei kleine Adebare aus dem Nest. Sie wurden auf den Storchenhof nach Lohburg in Sachsen-Anhalt gebracht, um sie später wieder auszuwildern. Ins ferne Lohburg musste auch ein Jungtier aus Wilsdruff umziehen. Das Tier stürzte beim Flugversuch aus dem Horst und verletzte sich am Flügel. Glücklicherweise blieb der Sturz des jungen Bruchpiloten nicht unbemerkt.

Wenig Glück beim Brüten hatten diesmal die Weißstörche in Rennersdorf. Dort blieb der Nachwuchs ganz aus. Ebenso in Struppen. Die Horste in Neustadt, Cotta bei Pirna und Pirna-Zatzschke wurden nur kurz besetzt. Zur Brut kam es aber nicht.

Alle Jungvögel, die diesen Sommer unverletzt überlebt haben, werden bald gen Süden aufbrechen. Ab Ende August, Anfang September fliegen die Störche in wärmere Gefilde, um dort den Winter zu verbringen. Zuvor sammeln sich die Zugvögel scharrenweise auf Feldern und Wiesen, futtern sich satt, um dann zu starten.

Der Abflug der Tiere ist für die Naturschützer die Gelegenheit, alle Horste zu kontrollieren. Meist im Frühjahr, bevor die Nester wieder besetzt werden, wagen die Experten einen Blick in die Quartiere, entfernen Plastikmüll, Garne oder Sonstiges, womit sich die Tiere verletzen könnten. Gegebenenfalls werde auch dafür gesorgt, dass angestautes Wasser in den Horsten besser abfließen kann, damit die Jungtiere nicht vernässen und dadurch verenden, erklärt Hertzog.

