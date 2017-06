„Glück auf!“ Der Döring-Stolln stand am Sonntag für Neugierige offen. Den Erbstollen könnte man auch „Der Unvollendete“ nennen.

Uwe Linke vom Bergbauverein erklärt Winfried Nörenberg (rechts) die Besonderheiten des Döring-Stollns bei Mobendorf. © André Braun

Da ist wieder einer! Doch nach dem Aufprall auf den Boden verflüchtigt sich sein Geräusch ebenso zärtlich und schnell, wie es sich durch den Hall zwischen den Felsen verstärkt hatte. Es ist einer dieser Wassertropfen, die hin und wieder von den Wänden fallen, an denen es nur so wimmelt von Tausenden Mücken teils unwirklicher Größe. Wasser und Mücken sind so ziemlich die einzigen Elemente, die einen hier inmitten des Döring-Stollns vom Riechberger Bergbauverein an die Zivilisation erinnern. Ansonsten bleibt nur ein mystischer Schwebezustand in der Geschichte und der Ruhe des Berginneren.

Vorweg geht Uwe Linke, der Vorsitzende des Vereins, Schritt für Schritt tiefer durch die Gesteinsschleusen des Stollens. Das heißt, er „befährt“ den Grubenbau, wie Bergleute sagen. Ausgestattet mit einem Helm, an dem eine Taschenlampe angebracht ist, einer weiteren Taschenlampe für die Hand, festem Schuhwerk und einer dicken Gummijacke zum Schutz vor der Feuchtigkeit und hoffentlich auch den Mücken, bleibt Linke hin und wieder stehen und deutet auf ins Gestein gemeißelte Jahreszahlen.

Die Spuren stammen von Bergleuten, die im 19. Jahrhundert versuchten, im Striegistal gewinnbringend zu schürfen. Der Döring-Stolln war seinerzeit stets in privater Hand, erste Akten über ihn stammen aus dem Jahre 1814. Angefangen mit dem namensgebenden Besitzer Johann Gottlieb Döring wurde der Stolln über fast 60 Jahre 98 Meter tief in den Hang getrieben. 1873 fiel die Anlage dann ans königliche Bergamt in Freiberg zurück – das Gesenk wurde mit Haldenmaterial befüllt, das Mundloch verfiel. Jenes Haldenmaterial zu beseitigen, stellte vor sieben Jahren die erste Herausforderung für den Riechberger Bergbauverein dar. Müll und Gerümpel historischer Jahrzehnte mussten entfernt, loses Gestein abgetragen werden. Und ein Ende ist nicht in Sicht: Uwe Linke steht auf einem Gitter über dem ersten Gesenk der Anlage, das gut vier Lachter in die Tiefe reicht. Ein Lachter entspricht etwa zwei Metern. Und diese neun Meter sind im Moment voller Wasser. Ein paar Meter in die Tiefe lässt sich noch in das trübe Wasser sehen – eine Leiter führt hinunter. „Etwa sechs Stunden braucht es, um das Wasser herauszupumpen“, sagt Uwe Linke.

Der Verein will das erste Gesenk weiter ausräumen. Ein zweites befindet sich weiter innen im Stollen. Wie tief dort das Wasser reicht? „Das können wir noch nicht sagen, vorerst ist im ersten Gesenk noch genug zu tun.“ Nicht weit hinter dem zweiten Gesenk endet der Stollen.

„Was glauben Sie, wo wir uns nun befinden?“, fragt Uwe Linke. Niemand hat den Hauch einer Ahnung. Tatsächlich seien wir nun knapp 25 Meter vom ersten Gesenk, also dem Eingang des Stollens, entfernt. Linke vermutet, es sei versucht worden, den Stollen im Kreis, also aus dem Hang wieder heraus zum Mundloch, anzulegen: „Aber das ist und bleibt wohl Geschichte“, sagt er.

Der Riechberger Bergbauverein gründete sich 2006 und betreibt neben dem Döring-Stolln noch sechs weitere Anlagen. Das Ziel ist, die Stollen befahrbar und somit für Besucher erfahrbar zu machen. „Wir pflegen damit Denkmäler, die in Tradition und Brauchtum des Erzgebirges eine große Rolle spielen“, sagt Olaf Born, Schatzmeister des Vereins. Feste Öffnungszeiten hat der Stollen nicht – Führungen finden meist auf Anfrage statt. An diesem Wochenende aber, da der Stollen von 10 bis 16 Uhr geöffnet hat, trudeln trotz starken Regenwetters immer wieder kleinere und größere Besuchergruppen ein. „Wir freuen uns über die gute Resonanz“, sagt Uwe Linke. Freuen würde man sich auch über neue Mitglieder. Derzeit hat der Verein 17 Mitglieder, von denen allerdings nicht alle aktiv an den Arbeitseinsätzen teilnehmen können. Unter Tage treffen sich die Hobby-Bergleute alle zwei Wochen.

