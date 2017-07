Glöcknerin für fünf Minuten Noch bis Ende August können Besucher jeden Sonnabend in der Alten Kirche selbst Glocken läuten. Eine SZ-Reporterin hat sich darin versucht.

Mehr Gefühls- als Kraftsache: SZ-Reporterin Ulrike Keller muss den richtigen Moment abpassen, um mit einem Ziehen am Seil dem Pendel in der mittelgroßen Glocke erneut Schwung zu geben. Matthias Hartig und Enkel Isaak bringen die beiden anderen Schwergewichte zum Klingen.

Mächtiges Geläut: Die mittelgroße Bronzeglocke (vorn) wiegt 325 Kilo. Der Glockenstuhl aus Eiche verhindert, dass die Schwingungen zu Rissen in der Kirche führen.

Ich bin gewarnt. „Es haben sich schon Leute verletzt, weil sie das Seil zu sehr festgehalten haben“, hat mir Matthias Hartig in einer kleinen Einweisung erklärt. „Eine Glocke hat ein Eigenleben“, vermittelt er als wichtigsten Lehrsatz. „Wenn das Seil nach oben gezogen wird, muss man locker lassen, und wenn es nach unten kommt, gibt man einfach wieder einen Ruck.“ Aha.

Gern hätte ich ein bisschen geübt. Doch weil es beim Glockenläuten eine leise Version nicht gibt, fallen Training und Aufführung nun eben in der Alten Kirche zu Coswig zusammen. Es ist Sonnabend, kurz vor 18 Uhr. Über 50 Besucher sind zum „Sonnabendklang“ gekommen, einer Veranstaltungsreihe, die im Juli und August jeden Sonnabend um 17.30 Uhr zu einer besonderen halben Stunde aus Andacht und Musik einlädt. Zum Abschluss dürfen Besucher selbst den Sonntag einläuten.

Auch der neunjährige Isaak aus Erfurt möchte es versuchen. Er ist Ferienkind bei seinen Coswiger Großeltern Hanna und Matthias Hartig, die den „Sonnabendklang“ als Ehrenamtliche diesmal gestalten. Das letzte Orgelstück klingt gerade aus. Matthias Hartig, Isaak und ich haben uns im Turm an je einem Seil positioniert. Jedes ist mit einer Glocke verbunden, genau gesagt mit einem Pendel darin. Diesen sogenannten Klöppel gut hörbar an den Bronzeguss zu schlagen, das ist unser Job.

Am Schwierigsten gestaltet es sich, ihn überhaupt in Bewegung zu setzen. Diesen gekonnten Initialruck nimmt uns der im Läuten schon erfahrene Matthias Hartig ab und übergibt dann rasch das Seil. Ich gehe in die Knie, um mit Schwung und maximaler Kraft an dem Seil zu ziehen und merke: Dieser volle Einsatz ist völlig unnütz, wenn ich nicht hundert Prozent im Rhythmus der Glocke arbeite. Stichwort: Eigenleben. Hier ist einzig Gefühl gefragt. Zumal ein Zwischenboden die Sicht aufs Geläut verwehrt. Dennoch schaue ich instinktiv immer wieder nach oben, um in dem dunklen Turm nur eine hölzerne Decke zu sehen, die mir keinerlei Information über den richtigen Zeitpunkt des Seilziehens gibt.

Unter den Blicken von Moses und Luther – jeweils als Skulptur in den Ecken wachend – starte ich einen neuerlichen Versuch als Aushilfsglöcknerin. Und leiste mir prompt jenen Anfängerfehler, vor dem ich eindringlich gewarnt wurde: Als ich das Seil einen Moment zu lang umklammert halte, während es sich schon wieder mit gewaltiger Kraft nach oben verabschiedet, brennt es sich leicht in die Haut der Handinnenseite ein. Aja, das war also gemeint.

Doch was wir hören und an Schwingungen spüren, hat in meinem Fall absolut schmerzbetäubende Wirkung. Es ist beeindruckend. Zusammen bringen wir über eine Tonne Bronze zum Klingen. Allein die große Glocke wiegt stolze 650 Kilo, die mittlere 325 und die kleine 150 Kilo. Ich bin für die mittlere verantwortlich und damit für den Ton b‘. Die beiden anderen erzeugen ein es‘‘ und g‘. An der Steinwand, gleich neben mir, ist in Klarsichtfolie die „Läuteordnung“ mit Klebestreifen befestigt. Die Anlässe, zu denen geläutet werden darf, sind genau vorgeschrieben. Beim Überfliegen erhasche ich nur, dass die große Glocke stets zuletzt verstummen muss.

Aber wann? „Wir läuten fünf Minuten“, ruft mir Matthias Hartig zu. Nach dem, was mir Rücken und Oberschenkel zurückmelden, überziehen wir schon mindestens eine Stunde. Das Läuten als guter Seismograf für den Fitnesszustand des Seilbevollmächtigten, denke ich. Aber aufgeben gilt nicht. Selbst Isaak schlägt sich wacker.

Die Glocken in der Alten Kirche klingen zu lassen, ist bei Besuchern beliebt, erfahre ich. „Es finden sich jede Woche Leute, die es gern mal versuchen wollen“, erzählen Hartigs. Vor Kurzem ertüchtigte sich sogar eine Dame im schicken Festkleid an einem Seil. Sie gehörte zu einer Hochzeitsgesellschaft, die in der Nähe feierte, und erfuhr zufällig von der ungewöhnlichen Gelegenheit. „Sie wollte unbedingt“, erinnert sich Hanna Hartig, „und war begeistert.“

Schmutzig macht man sich nicht, stelle ich erstaunt fest. Dass wir hier, in der Alten Kirche, überhaupt etwas zu läuten haben, ist übrigens einer anonymen Spenderin zu verdanken. Sie finanzierte 1997 den Guss dieser drei Bronzeglocken und deren Einbau in einen ebenfalls neuen Glockenstuhl aus Eichenholz, der die Schwingungen abfängt. Bei den Glocken handelt es sich um Kopien jener Originale aus den Jahren 1500, 1613 und 1666, die bis Anfang des 20. Jahrhunderts in der Alten Kirche von Coswig hingen. Als das Gotteshaus für die wachsende Bevölkerung zu klein wurde und von der Neuen Peter-Pauls-Kirche Coswig als Hauptkirche abgelöst wurde, verkaufte man das Geläut 1906 nach Cunnersdorf bei Kamenz für die dortige Kirche.

Matthias Hartig gibt ein Zeichen. Wir müssen zum Ende kommen, lassen die Glocken ausklingen. Um das große Exemplar zum Verstummen zu bringen, hängt er sich filmreif ans Seil und lässt sich mit nach oben ziehen. Nach kurzem Abheben landet er sacht wieder auf dem Holzboden. Der letzte Schlag verhallt. So handhaben es eben Könner.

Auch am heutigen Sonnabend findet 17.30 Uhr der Sonnabendklang statt. Abschließend können Besucher wieder das Läuten übernehmen.

