Glockenspiel in der Werkstatt

Das Glockenspiel an der Blumenuhr in Zittau, hier zu sehen auf einem Archivbild von 2006. © SZ/Jens Böhme

Zittau. Dreiviertel des für Sanierung und Umbau des Glockenspiels an der Blumenuhr benötigten Geldes sind zusammengekommen. Der Spendenstand betrug am Donnerstag 31 571 Euro. 40 000 Euro werden benötigt. Darüber informierte Türmer Felix Weickelt. „Nun geht es auf die Zielgerade“, sagte er.

Der Rückbau des defekten Glockenspieles hat bereits begonnen und erste Reparaturen werden in der Uhrmacherwerkstatt im Winter erfolgen. „Unser aller Wunsch ist die Fertigstellung des neuen Glockenspiels zu Ostern“, so der Türmer. Die Aktion bleibe in der Hand der Bürger, dies sei der Ursprungsgedanke der Handwerker, die vor 50 Jahren der Stadt das Glockenspiel spendeten. (mh)

Spendenkonto der Stadt Zittau, IBAN: DE 54850 501 00 3000 0001 00, Verwendungszweck: Denkmalpflege Glockenspiel

zur Startseite