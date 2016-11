Glockenklang per Knopfdruck Die Glocke der Zschochauer Kirche wird jetzt elektrisch geläutet. Das ist aber nicht die einzige Veränderung.

Die Glocke in der Zschochauer Kirche wird jetzt mit einem Motor angetrieben. Es ist das letzte Geläut im Gemeindegebiet von Pfarrer Reinhard Mehnert, das elektrifiziert wurde. © Dietmar Thomas

Die Kirche steht auf dem höchsten Punkt von Zschochau. Früher reichte ein Blick auf die Turmuhr, damit die Anwohner wussten, wie spät es ist. Auch die Kirchenglocke läutete immer zur selben Zeit und gab eine Orientierung. Doch das ist lange her.

Die Uhr war bereits vor mehr als 40 Jahren stehengeblieben und wurde bei der Sanierung des Gotteshauses im Jahr 1992 ganz ausgebaut. Die Glocke wurde nur noch zu Gottesdiensten, bei Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen geläutet. Dafür ist Gemeindemitglied Konrad Bretschneider immer bis ganz nach oben in den Turm gestiegen. Denn die Zschochauer Glocke war die Einzige in den sieben Kirchen des Gemeindegebietes Jahnatal und Beicha-Mochau, die noch per Hand geläutet wurde. Jetzt liegt das Seil in der Ecke.

Unter der Glocke ist ein Läutemotor installiert und über ein Stahlseil mit einem Läuterad verbunden. Das überträgt die Bewegung auf das Joch, an dem die Glocke befestigt ist. Die Glocke wurde elektrifiziert und die Läutanlage zum Kirchweihfest von der Gemeinde eingeweiht. Die Läutanlage hat die Kirche von einer anderen Gemeinde im Erzgebirge übernommen, die eine neue Anlage bekommen hat. Knapp 1 000 Euro haben die Zschochauer dafür ausgegeben. Konrad Bretschneider, dem Pfarrer Reinhard Mehnert sehr dankbar für seine ehrenamtliche Arbeit ist, muss die vielen Stufen in den Turm nun nicht mehr nach oben steigen. Der Knopf zum Auslösen des Geläuts befindet sich im Erdgeschoss hinter dem Gemeinderaum.

Bald läutet es wieder dreimal täglich

Das ist aber nicht die einzige Veränderung. Ab Montag wird in Zschochau das Tagesläuten wieder eingeführt. Die Glocke wird um 7, 12 und 18 Uhr erklingen. „Diese Zeiten haben zwei Bedeutungen“, erklärt Pfarrer Mehnert. „Zum einen ist es ein Gebetsläuten: morgens als Dank für die gute Nacht, mittags um Frieden in der Welt und abends als Dank für den guten Tag.“

In früheren Zeiten zeigte das Läuten auch den Arbeitsbeginn, die Mittagspause und das Arbeitsende für die ländliche Bevölkerung an. Während die Glocke beim Tagesläuten jeweils fünf Minuten lang erklingt, wird sie beim Gottesdienst jeweils eine Stunde und fünf Minuten vor Beginn sowie fünf Minuten nach dessen Ende geläutet.

Nach einem Brand im Jahr 1876 wurde die Zschochauer Kirche 1878 wieder aufgebaut. Damals mit drei Glocken. „Zwei davon sind im Ersten Weltkrieg eingeschmolzen und 1927 wieder ersetzt worden“, so Reinhard Mehnert. Aber auch im Zweiten Weltkrieg verschwanden wieder zwei Glocken. Seitdem hängt im Turm nur noch eine. Es sei unrealistisch, dass es jemals wieder drei werden könnten, meint der Pfarrer.

Dass die letzte Bronzeglocke noch ein langes Leben vor sich hat, davon ist Reinhard Mehnert überzeugt. Mit ihren 90 Jahren sei sie noch sehr jung. In der Zschaitzer Kirche hängen noch welche aus dem 17. Jahrhundert, sagt er.

