Glocken sollen wieder öfter läuten Die Glocken rosten. Doch eine Erneuerung kann die Kirche allein nicht stemmen.

Risse im Mauerwerk und Rost an den Glocken machen Bauarbeiten an der Kirche in Zschaiten nötig. © Sebastian Schultz

So still wie jetzt war es früher nicht in Zschaiten. Die Uhr an der alten Schule schlug einst zu jeder vollen Stunde, die Kirchenuhr läutete 18 Uhr den Feierabend ein und natürlich zu den Gottesdiensten. An Feiertagen wie Ostern oder Silvester zogen die Konfirmanden dann besonders lang an dem Seil, um die zwei Glocken, die 1920 geweiht wurden, in Schwung zu bringen. Der ganze Tag, das ganze Jahr konnte so allein mit den Ohren wahrgenommen werden. Doch wo der Stundenschlag von der alten Schule in den Wendezeiten abgeblieben ist, ist nicht bekannt. Und im Kirchenturm gegenüber erklingt das eiserne Paar nur noch vor den 14-tägigen Gottesdiensten und zu Beerdigungen. „Deshalb ist es jetzt so still in Zschaiten“, bedauert Pfarrer Martin Scheiter. Denn für ihn bedeutet der Glockenklang auch einen sinnlichen Zugang zur Kirche. Zumal das Geläut auch ein Gefühl von Heimat auslöse, ganz unabhängig von der Konfession. „Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schnell man sich daran gewöhnt. Für mich ist das was Schönes“, sagt der Pfarrer. Deshalb hofft er auf reichlich Unterstützung aus der Region.

Denn die Kirchgemeinde will noch in diesem Jahr mit der Sanierung des Zschaitener Kirchturmes beginnen. Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung liege bereits vor, und auch die Finanzierung der Kosten von voraussichtlich etwa 50 000 Euro stehe. Mit dem Bau soll die Statik des Turmes gesichert werden, die einst beim nachträglichen Einbau der Orgel geschwächt wurde und nun Risse im Mauerwerk verursacht. Doch wenn einmal gebaut wird, könnten auch gleich der nicht vorhandene Glockenstuhl und die Glocken selbst in Angriff genommen werden, findet Pfarrer Scheiter. Denn glaubt man dem Sachverständigen, werden die wohl nicht mehr lange halten. Auf den alten Rechnungen aus dem Jahr 1920, die der Pfarrer im Archiv fand, ist zwar von sehr langlebigem Klangstahl die Rede.

Der Sachverständige aber meint, das Glockenpaar besteht aus Eisenguss – und dem gibt man nur etwa 100 Jahre. „Haben die etwa damals in die falsche Kiste gegriffen“, fragt sich Martin Scheiter. Er sieht den Rost an jenen Stellen, wo der Eisenschlegel die Glocken immer wieder trifft. „Und das klirrt auch eigenartig. Da müssen wir was tun. Die Alternative wäre, dass die Glocken gar nicht mehr läuten“, so Martin Scheiter. Mit Blick auf die demografische Entwicklung müsste man darüber durchaus diskutieren, findet er. Denn der Erhalt des Geläutes ist nicht billig.

Der Pfarrer rechnet für neue Glocken inklusive Elektrifizierung – bisher wird wie vor 100 Jahren noch mit Hand geläutet – mit Kosten von etwa 20 000 Euro. Etwa die Hälfte davon könnte aus einem Sonderprogramm der Kirche, dem Glockenfonds kommen. Der Rest müsste über Spenden eingeworben werden. Wie viel, hängt auch davon ab, ob man ein neues Glockenpaar aus Bronze gießen lässt oder ein gebrauchtes Paar über eine Glockenbörse findet. Ein Fachmann will sich auf dem Portal schon mal umschauen, ein passendes Geläut zu finden, werde nicht leicht. „Das würde mir aber sehr gefallen. Denn es gibt leider keine faire Bronze“, so Pfarrer Scheiter. Stattdessen würde das Grundmaterial oft unter unschönen Bedingungen gefördert, und das wolle er ungern unterstützen.

In den nächsten Wochen will er zusammen mit der Kirchgemeinde nun eine Entscheidung treffen. Denn 2018 soll bereits die Einweihung des neuen Zschaitener Glockenturmes gefeiert werden.

