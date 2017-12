Glocken läuten in Zittau Heiligabend ein Auch zu Beginn des neuen Jahres 2018 läuten alle Glocken.

Felix Weickelt ist Türmer in Zittau. © Sampedro

Zittau. Am Heiligabend, 18 Uhr, wird es nach der zweiten Christvesper in der Johanniskirche ein großes weihnachtliches Stadtgeläut für Zittau geben. Dies kündigt Felix Weickelt, Türmer von St. Johannis, an. Dabei läuten die Johannis-, Kloster-, Weberkirche, Kreuz- und Frauenkirche mit allen Glocken gemeinsam das Weihnachtsfest ein. Auch zu Beginn des neuen Jahres 2018 läuten um null Uhr alle Glocken. (SZ)

