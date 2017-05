Globus-Markt am Leipziger Bahnhof vor dem Aus Der Neustädter Ortsbeirat erteilt den Plänen eine Absage. Die Stadt soll nun nach einem anderen Standort suchen.

Während seit Jahren darüber diskutiert wird, ob der Handelsriese Globus am Alten Leipziger Bahnhof einen Markt errichten sollte, verfällt das Denkmal immer mehr. Doch jetzt könnte es bald eine Entscheidung geben. © René Meinig

Wo zieht er denn nun hin, der Globus-Markt? Diese Frage könnte sich schneller beantworten als gedacht. Bereits seit Jahren wird über die geplante Ansiedlung des Handelsriesen auf dem Areal des Alten Leipziger Bahnhofs diskutiert. Nun nimmt die Debatte wieder Fahrt auf. Denn am Montagabend sprachen sich die Neustädter Ortsbeiräte mit großer Mehrheit gegen einen Globus-Markt auf dem Grundstück an der Leipziger Straße aus. Nun soll die Stadt bis Jahresende nach einem anderen Standort suchen.

Globus würde auf Markt verzichten

Es gehe darum, zu verhindern, dass ein unverträglicher Markt dahin kommt, wo ihn keiner möchte, sagt Ortsbeirat Christoph Meyer (SPD). Kritiker der Pläne bemängeln, dass das geplante SB-Warenhaus mit 8 000 Quadratmetern zu groß sei – vor allem, um im Zentrum platziert zu werden. Das Unternehmen, das bereits im Besitz der Fläche ist, hält hingegen an der Größe fest. „Außerdem wäre es furchtbar, Teile dieses schönen Denkmals mit einem Parkplatz zu überbauen“, sagt Klemens Schneider (Grüne). „Ein Alternativvorschlag hat ja gerade erst gezeigt, was man da machen kann. Das Areal hat viel Potenzial.“

Damit verweist der Politiker auf die Diplomarbeit des Dresdner Architekten Maximilian Kunze, die kürzlich mit dem Kurt-Beyer-Preis der Technischen Universität Dresden ausgezeichnet wurde. Es ist bereits der zweite Preis, den Kunze für seine Abschlussarbeit erhalten hat. Anstelle eines Globus-Markts gibt es in seinem Entwurf günstige Wohnungen, Büros und Ateliers rund um und in dem denkmalgeschützten Gebäude. Das wünschen sich auch die Neustädter Ortsbeiräte.

Dem Antrag von Linken, Grünen und SPD, in welchem die Stadt zur Suche nach einem anderen Standort aufgefordert wird, stimmten sie deshalb nicht nur zu. Sie ergänzten ihn auch um einen wichtigen Punkt: Demnach soll die Variante des Masterplans Leipziger Vorstadt, in welcher das Warenhaus vorgesehen ist, nicht umgesetzt, der Bebauungsplan hierfür aufgehoben werden. Stattdessen sollen am Alten Leipziger Bahnhof Wohnungen, verträgliches Gewerbe – sprich: kleine Geschäfte und alles, was keinen Lärm macht – sowie Ateliers entstehen.

Aus Dresden verbannt werden soll der Konzern aber keineswegs. Deswegen soll die Stadt bis Jahresende Vorschläge für Ersatzflächen machen. Die Verwaltung war von dieser Idee allerdings minder begeistert. Es sei nicht Aufgabe der Stadt, sondern die des Unternehmens, sich ein Grundstück zu suchen. Bereits im Dezember vergangenen Jahres, als der Antrag von Linken, Grünen und SPD entworfen wurde, teilte die Stadt mit, dass ihr keine geeigneten Ersatzflächen bekannt seien. Dabei machen seit Langem ganz andere Gerüchte die Runde.

So war bereits vor zwei Jahren ein Globus-Markt an der Ecke Stauffenberg-/Marienallee im Gespräch. Es wurde gemunkelt, dass das Unternehmen auf der Brache an der Offiziersschule bauen will. Mittlerweile gibt es für das Areal in der Albertstadt einen Bebauungsplan für mehrere Häuser mit rund 700 Wohnungen. Der ist zwar noch nicht beschlossen. Doch die Neustädter Ortsbeiräte haben Globus auch dort einen Riegel vorgeschoben: Als der Bebauungsplan in einer Sitzung besprochen wurde, sprachen sich die Politiker auch dort explizit gegen ein Warenhaus des Unternehmens aus. „Wir wollen keinen Globus in der Neustadt“, so Christoph Meyer.

Enrico Wilde, der bei Globus für die Standortentwicklung zuständig ist, begegnet dem Votum des Neustädter Ortsbeirates offen. „Selbstverständlich werden wir sämtliche Vorschläge vollumfänglich prüfen“, teilt er auf SZ-Anfrage mit. Sollten sie den Anforderungen genügen, könne sich der Konzern durchaus vorstellen, au seinen Markt in der Leipziger Vorstadt zu verzichten. „Gleichzeitig möchten wir jedoch an dieser Stelle betonen, dass das Gelände des Alten Leipziger Bahnhofs unsere Anforderungen an einen Standort optimal erfüllt und uns bislang keine adäquate Alternative bekannt ist.“

Ob das Finden dieser nun Aufgabe der Stadtverwaltung wird, entscheidet letztlich der Stadtrat. Ende des Jahres könnte es dann eine Antwort auf die Frage geben: Wo zieht er denn nun hin, der Globus-Markt?

